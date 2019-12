Omicidio Ana Maria Di Piazza | la famiglia della vittima chiede lo stop a insulti e

Omicidio Sacchi - i dubbi su Anastasia e il cellulare segreto di Princi : Gli investigatori stanno cercando di capire da dove arrivano i 70 mila euro all'interno dello zaino di Anastasia Kylemnyk...

Omicidio Caruana Galizia : imprenditore Fenech incriminato come mandante. Governo travolto : Muscat lascia : L'imprenditore Yorgen Fenech è stato incriminato per l'Omicidio della giornalista maltese Daphne Caruana Galizia che sarebbe stata uccisa, due anni fa, per tapparle la bocca sulla scoperta di una presunta maxi tangente. Omicidio Daphne Caruana Galizia, arrestato il presunto mandante Fenech è direttore generale della centrale a gas oggetto dell'inchiesta portata avanti da ...

Omicidio Luca Sacchi - sequestrato il cellulare di Anastasia. Mercoledì sarà interrogata dal giudice sui 70mila euro nello zaino : Prosegue l’inchiesta sull’Omicidio di Luca Sacchi, il 24enne colpito a morte il 23 ottobre scorso al quartiere Appio Latino di Roma in seguito a una rapina messa a segno dai 21enni romani Valerio Del Grosso e Paolo Pirino. Dopo l’iscrizione del registro degli indagati di Anastasia, la fidanzata della vittima, gli inquirenti le hanno sequestro il cellulare. Intenzione di chi indaga è analizzare i contatti che la ragazza ha avuto ...

Omicidio Caruana Galizia - la sorella della giornalista mette Muscat alle strette : «Si dimetta immediatamente». Le ombre sul premier e le sue “amicizie” : Dimissioni «immediate» di Joseph Muscat. Lo ha chiesto Corinne Vella, sorella di Daphne Caruana Galizia, a nome della famiglia della giornalista maltese uccisa. A motivare la richiesta è stata l’incriminazione dell’imprenditore Yorgen Fenech, avvenuta il 30 novembre. Fenech, uno degli uomini più ricchi del Paese, è considerato uno dei possibili mandanti dell’Omicidio. «Ora noi ci aspettiamo che il primo ministro lasci ...

Muscat lascerà entro il 18 gennaio : attesa l'incriminazione di Fenech per l'Omicidio di Caruana Galizia : È scattata l’ora della resa dei conti, a Malta. Mentre il premier Joseph Muscat dovrebbe lasciare al più tardi il 18 gennaio, per l’imprenditore Yorgen Fenech è attesa l’incriminazione formale per l’omicidio di Daphne Caruana Galizia. Per gli inquirenti è il 37enne erede del Tumas Group, trasformato dal padre in un impero di casinò veri e online, alberghi di lusso, porti privati, ...

Omicidio Sacchi : l’ipotesi di un finanziatore dietro i 70mila euro nello zaino di Anastasiya - la fidanzata di Luca : Anastasiya Kylemnyk era solo un tramite. Un corriere incensurato da utilizzare per far arrivare la droga altrove. E per giunta donna, quindi “meno sospetta”. Forse assoldata da Giovanni Princi, “inserito stabilmente in contesti criminali”, che si era già giocato il “jolly” dell’arresto e non poteva più rischiare in prima persona. È l’ipotesi degli inquirenti che continuano a lavorare sul “contesto” che ha portato all’Omicidio di Luca Sacchi, il ...

Omicidio Caruana Galizia - il premier maltese Joseph Muscat si dimetterà il 18 gennaio : Dopo il capo di gabinetto e il ministro del governo, salta anche la testa del primo ministro di Malta: Joseph Muscat lascerà il suo incarico il 18 gennaio prossimo. L’inchiesta sull’Omicidio della giornalista Daphne Caruana Galizia uccisa due anni ha quindi definitivamente travolto il governo de La Valletta.Continua a leggere

Omicidio di Ana - la moglie dell'uomo che l'ha uccisa : 'Mio marito è una brava persona' : Una tragedia che ha sconvolto l'intero paese, una ragazza giovane, buona, insicura, terribilmente in cerca d'affetto, Ana Maria La Piazza, ha trovato la morte in un rapporto che in sé non aveva nulla di affettuoso. Antonino Borgia, l'uomo che ha confessato di averla uccisa, racconta dei loro incontri sporadici in macchina, del suo fastidio per l'attaccamento della ragazza, la sua preoccupazione per eventuali conseguenze sulla propria ...

Omicidio Luca Sacchi - ipotesi pm : «Un finanziatore ha dato i soldi a Anastasiya e Princi per comprare la droga» : Nello zaino di Anastasiya Kylemnyk c'erano 70mila euro, quelli che dovevano servire a comprare 15 chilogrammi di droga. Ora i pm della Procura di Roma che indagano sul caso considerano anche...

