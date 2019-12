“Non prendete esempio da persone come me” | la lettera dal carcere del boss al 41 bis che

ilfattoquotidiano

(Di domenica 1 dicembre 2019) “Nondame che si sono rovinate la vita“. Il messaggio arriva dalda parte delergastolano Sebastiano Lo Giudice. Il 42enne invita i giovani dei rioni a rischio di Catania ad abbandonare la droga e l’alcool e a godersi “la vita lavorando onestamente e con dignità”. Lo fa con unainviata al suo legale e trasmessa all’Ansa, al quotidiano La Sicilia e al sito Livesicilia. La missiva è passata al vaglio delle autorità prima di essere resa nota. Lo Giudice, detto Iano, è detenuto da quasi dieci anni in regime di 41bis neldi Spoleto per associazione mafiosa, estorsioni, traffico di droga e per diversi omicidi commessi tra il 2001 e il 2009. È un esponente di vertice della cosca dei Carateddi legata al clan Cappello-Bonaccorsi, che negli anni scorsi ha dato vita a una sanguinosa faida mafiosa contro ...

