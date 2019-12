Non è Huawei Mate X | ma un nuovo brevetto LG | ecco il nuovo pieghevole

Il design di Huawei Nova 6 5G Non ha più segreti grazie alle immagini ufficiali - prenotazioni aperte in Cina : Huawei ha aperto ufficialmente le prenotazioni per Nova 6 5G sul mercato cinese, fornendo importanti conferme sul design e sulle caratteristiche del device. L'articolo Il design di Huawei Nova 6 5G non ha più segreti grazie alle immagini ufficiali, prenotazioni aperte in Cina proviene da TuttoAndroid.

Tanti rimedi possibili per utenti Huawei che Non riscontrano l’aggiornamento EMUI 10 a fine 2019 : Sono anni che, al momento del rilascio su larga scala di un importante aggiornamento software per smartphone Huawei, riscontriamo feedback di utenti che lamentano la mancata disponibilità del pacchetto software. Nella quasi totalità dei casi, si fa riferimento in questo frangente alla mancata ricezione della notifica per procedere con il download via OTA, o in alternativa all'assenza del pacchetto software nell'apposito menù delle impostazioni. ...

Yu Chendong ne è certo : Huawei avrebbe superato Samsung se Non fosse stato per il BAN : Se non fosse per il ban USA Huawei avrebbe sorpassato Samsung come leader del mercato smartphone L'articolo Yu Chendong ne è certo: Huawei avrebbe superato Samsung se non fosse stato per il BAN proviene da TuttoAndroid.

Che numeri - per Huawei Mate 30 : ecco gli esemplari venduti - Nonostante i problemi : Richard Yu, CEO di Huawei Consumer Business Group, ha fornito una prima importante indicazione sulle vendite degli smartphone della serie Huawei Mate 30 L'articolo Che numeri, per Huawei Mate 30: ecco gli esemplari venduti, nonostante i problemi proviene da TuttoAndroid.

Recensione HUAWEI X GENTLE MONSTER Eyewear : Non sono quel che sembrano : Recensione HUAWEI X GENTLE MONSTER Eyewear – Perché dovremmo acquistarli? Questa è stata la prima grande domanda che ci siamo posti di fronte ad un prodotto come HUAWEI Eyewear. Nato dalla collaborazione tra GENTLE MONSTER e HUAWEI, questo paio di occhiali vuol farsi notare per il suo design alla moda e per la sua filosofia d’uso smart. In […] L'articolo Recensione HUAWEI X GENTLE MONSTER Eyewear: non sono quel che sembrano ...

Huawei Non si ferma e prepara un nuovo tablet e due smartphone : Sono diversi i nuovi device che Huawei si prepara a lanciare sul mercato nei prossimi mesi, come Huawei MatePad Pro, Nova 6 SE e Nova 5T Pro L'articolo Huawei non si ferma e prepara un nuovo tablet e due smartphone proviene da TuttoAndroid.

Huawei FreeBuds 3 TWS Non funzionano come fare il reset : Ripristino delle impostazioni di fabbrica Huawei FreeBuds 3 è la soluzione migliore da adottare ogni volta che gli auricolari Huawei presentino dei problemi. È un processo semplice che tutti i possessori degli auricolari Huawei FreeBuds 3 devono conoscere.

Se considerate caro il Mate X di Huawei - Non avete ancora visto i costi di riparazione del suo display pieghevole : I costi di riparazione del Huawei Mate X non sono per niente a buon mercato L'articolo Se considerate caro il Mate X di Huawei, non avete ancora visto i costi di riparazione del suo display pieghevole proviene da TuttoAndroid.

Huawei P40 potrebbe essere lanciato globalmente - Nonostante i problemi con i servizi Google : Huawei sembra intenzionata a procedere con un lancio globale di Huawei P40, nonostante il ban degli USA e le difficoltà a sostituire i servizi Google. L'articolo Huawei P40 potrebbe essere lanciato globalmente, nonostante i problemi con i servizi Google proviene da TuttoAndroid.

Problemi per l’app Banca Intesa Sanpaolo con Huawei P8 Lite e Non solo : una prima soluzione : Da un po' di giorni a questa parta si registrano Problemi per l'app Banca Intesa Sanpaolo per un numero ragguardevole di clienti dell'istituto finanziario. Non si tratta di un disservizio diffuso alla totalità dell'utenza ma che riguarda nello specifico i possessori di un smartphone Huawei datato come il P8 Lite nella sua versione del 2017. Cerchiamo di capire quale sia la tipologia di bug riscontrata e pure quale possa essere una ...

Huawei Freebuds 3 o Apple Airpods 2 - quali sono le migliori true wireless Non in ear? Ecco il nostro confronto (video) : Il confronto tra le due migliori cuffie non in-ear true wireless sul mercato. L'articolo Huawei Freebuds 3 o Apple Airpods 2, quali sono le migliori true wireless non in ear? Ecco il nostro confronto (video) proviene da TuttoAndroid.

Huawei Mate X conquista il mercato cinese : primi esemplari esauriti “in pochi secondi” - Nonostante il prezzo : Le vendite di Huawei Mate X sono partite da poco in Cina e si è subito avuta la sensazione che siano state un successo, nonostante il prezzo L'articolo Huawei Mate X conquista il mercato cinese: primi esemplari esauriti “in pochi secondi”, nonostante il prezzo proviene da TuttoAndroid.

Non tarda EMUI 10 definitivo su Huawei Mate 20 : via il 12 novembre in Cina : Continua a grandi passi il percorso di aggiornamento di EMUI 10 per i principali smartphone Huaweui. Oggi 12 novembre tocca alla serie Huawei Mate 20 cominciare a ricevere l'aggiornamento stabile del prezioso firmware, in tempi ristretti rispetto a quanto ci si sarebbe aspettati. Nella giornata di ieri abbiamo commentato la partenza dell'update definitivo EMUI 10 per la serie Huawei P30 in madrepatria, dunque in Cina. Nel giro di qualche ...

Non portate Huawei Mate X in montagna - l’azienda cinese sconsiglia di piegarlo sotto i -5°C! : Huawei avverte gli utenti che piegando Mate X ad una temperatura uguale o inferiore ai -5°C e rimuovendo il film protettivo applicato allo schermo possono danneggiare irreversibilmente lo smartphone flessibile. L'articolo Non portate Huawei Mate X in montagna, l’azienda cinese sconsiglia di piegarlo sotto i -5°C! proviene da TuttoAndroid.