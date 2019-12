Netflix Italia | le novità di dicembre

Netflix Italia il catalogo Serie Tv : Fuller House torna il 6 dicembre su Netflix : Netflix Italia catalogo Serie Tv – Elenco delle Serie tv presenti nel catalogo Italiano. Cosa c’è su Netflix? Netflix Italia catalogo Serie TV – Netflix è ormai diventato un punto di riferimento in Italia per quanto riguarda le Serie tv. L’obiettivo di questo articolo è quello di fare un po’ d’ordine, almeno per il reparto Serie tv, e proporvi questo elenco sempre aggiornato sui contenuti seriali ...

“La casa di carta” : i libri della serie Netflix arrivano in Italia : Uscirà a gennaio 2020 il primo libro in Italiano tratto dalla serie Tv "La casa di carta". Ad annunciarlo il gruppo editoriale DeA Planeta libri. Il primo titolo dei volumi basati su uno dei maggiori successi della piattaforma Neflix sarà pubblicato da De Agostini col titolo "La casa di carta. La sfida."Continua a leggere

Nel 2020 su Netflix uscirà 'Curon' - un dramma sovrannaturale di produzione italiana : Si intitola "Curon", è una nuova serie italiana a breve in uscita sulla piattaforma Netflix, di cui proprio in questi giorni sono in piena attività le riprese a Curon Venosta, da cui il titolo, comune in provincia di Bolzano. Prodotta da Indiana Production sarà un dramma sovrannaturale in una location ricca di mistero, in cui leggenda e realtà si intrecciano in un mix coinvolgente. La trama In uscita nel 2020, la prima stagione di "Curon" consta ...

Emanuele Filiberto parla del video virale di Netflix : “Vedere cosa ha suscitato dimostra che in Italia c’è un grande disagio” : “Buonasera a tutti gli Italiani, ho il dovere di annunciare ufficialmente il ritorno della Famiglia Reale. È tempo di tornare a respirare la tranquillità, la fiducia e l’eleganza di cui abbiamo fiducia oggi più che mai”. Questo il videomessaggio pubblicato su Twitter nel quale il principe Emanuele Filiberto di Savoia annunciava il ritorno dei reali. Dopo un’intera giornata, quella del 15 novembre, in cui in molti si sono domandati ...

Curon - le prime immagini e il cast della nuova serie italiana di Netflix : Curon, iniziate le riprese della nuova serie soprannaturale italiana di Netflix. Ecco le prime immagini e il cast. Sicuramente ricordate Curon, uno dei nuovi progetti tutti italiani di Netflix. La serie viene dalla mente di Ezio Abbate ed ha appena iniziato le riprese della prima stagione a Curon (il paese in cui si trova quel campanile in mezzo al lago) e Bolzano. La data di rilascio ancora non la conosciamo, ma la cosa certa è che arriverà nel ...

Curon - le prime immagini della nuova serie italiana di Netflix : Curon, o più precisamente Curon Venosta, è un comune della provincia di Bolzano con poco più di duemila abitanti. Però è caratterizzato da un suggestivo monumento, il campanile di una chiesa trecentesca completamente circondato dal lago di Resia, bacino artificiale creato per realizzare negli anni Cinquanta della diga della Montecatini, dopo che il paese originario era stato evacuato a forza, raso al suolo e sommerso. Proprio questo luogo così ...

Svelato il cast di Curon di Netflix con Valeria Bilello : le prime immagini del mistery italiano (foto e teaser) : Mentre sono in corso le riprese della serie, è stato Svelato il cast di Curon di Netflix, serie drammatica/soprannaturale a metà tra mistero e leggenda che rappresenta uno dei prossimi titoli originali italiani prodotti e distribuiti dalla piattaforma. Prodotta da Indiana Production, la serie in 7 episodi è la storia di una donna che torna nel suo paese d'origine ma scompare subito dopo, gettando nella disperazione i suoi figli adolescenti ...

Disney+ - al via negli Usa e in Italia dal 31 marzo : parte la guerra a Netflix : La guerra dello streaming vede scendere in campio il nuovo e più agguerrito avversario al dominio di Netflix. In uno scenario complesso dove Amazon e Apple hanno già messo in campo le loro strategie, arriva il tanto atteso servizio Disney+, della corporation di Topolino. Il lancio ha riguardato per il momento solo gli Stati Uniti e il Canada e quindi I Paesi Bassi, ma poi è previsto che il 19 Novembre sia lanciato in Australia, Nuova Zelanda e ...

Eastsiders la quarta e ultima stagione dal 1 dicembre

Netflix Italia : le novità di novembre : Il documentario su Diego Maradona, le nuove stagioni di "The End of the F***ing World" e "The Crown" e soprattutto "The Irishman", di Martin Scorsese

aggiunta la terza stagione di Atypical

The Witcher : disponibile il trailer in italiano della nuova serie TV Netflix : Qualche giorno fa vi abbiamo informato circa l'arrivo del nuovo teaser trailer dedicato a The Witcher, nuova attesissima serie TV targata Netflix (basata sulla saga letteraria di Andrzej Sapkowski."Basata sulla serie fantasy più venduta di sempre, The Witcher è un epico racconto di destino e famiglia. Geralt di Rivia è uno sterminatore di mostri solitario, lotta per trovare un posto in un mondo in cui gli uomini sono più malvagi delle bestie. Ma ...