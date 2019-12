Nelle edicole del Lazio si potranno anche comprare panini e bibite

agi

(Di domenica 1 dicembre 2019) L'edicola si evolve. Si trasforma. Muta. Non più solo vendita di giornali, riviste, libri, figurine e gadget vari. D'ora in avanti al chiosco dei giornali si potrà acquistarecibo. Confezionato e non da cuocere. Però nonesser venduti alcolici. Espressamente vietato. Lo stabilisce il Testo unico sul commercio varato dalla Regionee in vigore da tre settimane, che incentiva l'integrazione della vendita di quotidiani e periodici con attività e servizi innovativi. Come lo può essere, ad esempio,l'emissione di certificati. Lepertanto diventare dei minimarket.integrare la vendita di prodotti editoriali con altri generi per il 40% della loro superficie. Una vera rivoluzione. Un modo per combattere il declino di questi punti vendita, penalizzati dalla crisi progressiva dei giornali, costretti alla perdita di copie su copie dall'accesa ...

