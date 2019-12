Nasce in Piemonte il primo prototipo di autostrada verde per prevenire i dissesti

meteoweb.eu

(Di domenica 1 dicembre 2019) Un serpentonedi 65mila alberi che corre lungo le sponde di un fiume. Con la liquidazione della prima tranche di finanziamento alle province di Asti e Alessandria, la Giunta Regionale ha dato il via libera alla realizzazione deldicostruita per fortificare le sponde di un fiume. L’esperimento sarà realizzato lungo il torrente Tiglione (AT-AL) dove saranno piantati 65.000 alberi e 2.800 pioppi entro il 2021 alla scopo di proteggerlo dalla portata delle piogge e migliorare la resilienza rispetto ai fenomeni atmosferici. La gigantesca «infrastruttura» correrà per 34 chilometri di argini, e secondo i calcoli del Settore Tutela delle acque della Regionefiltrerà alcune sostanze inquinanti che dai terreni non si sverseranno più direttamente nel torrente grazie alla barriera naturale costituta dalla nuova vegetazione. Secondo uno studio ...

