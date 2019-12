Napoli | Villa Comunale invasa dall' «erba del diavolo» Gli esperti | pericoloso mangiarla

La rapina nella villa di Allan è l'ultima di una lunga serie a Napoli : I ladri di nuovo in azione a Napoli contro un giocatore partenopeo. È stata svaligiata la casa del centrocampista Marques Allan, uno dei fautori della 'rivolta' negli spogliatoi del San Paolo contro il ritiri imposto dal presidente Aurelio De Laurentis. Il furto è stato compiuto nella villa di Pozzuoli in cui abita il giocatore. Indaga la Digos dopo la denuncia sporta dallo stesso giocatore brasiliano. Il calciatore, che era al piano ...

Napoli - momento nerissimo per Allan : i ladri gli svaligiano la villa di Pozzuoli : Il centrocampista del Napoli non si è accorto di nulla, trovandosi in un altro piano dell’abitazione momento davvero nerissimo per Allan che, dopo essere stato considerato tra gli artefici dell’ammutinamento post Salisburgo, ha dovuto fare i conti con una situazione ancora più spiacevole. Nella serata di ieri, infatti, alcuni ladri si sono intrufolati nella sua villa a Pozzuoli, alle porte di Napoli, senza però accorgersi di ...

Napoli - momenti nerissimo per Allan : i ladri gli svaligiano la villa di Pozzuoli : Il centrocampista del Napoli non si è accorto di nulla, trovandosi in un altro piano dell’abitazione Momento davvero nerissimo per Allan che, dopo essere stato considerato tra gli artefici dell’ammutinamento post Salisburgo, ha dovuto fare i conti con una situazione ancora più spiacevole. Nella serata di ieri, infatti, alcuni ladri si sono intrufolati nella sua villa a Pozzuoli, alle porte di Napoli, senza però accorgersi di ...