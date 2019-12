Napoli | Insigne voleva riconsegnare la fascia da capitano | il retroscena

CorSport : Insigne non è più centrale nel Napoli. Le sue partite durano sempre poco e sempre meno : Dal gol segnato a Salisburgo, in Champions, il 23 ottobre scorso, Lorenzo Insigne sembra aver perso fantasia e sicurezza, scrive il Corriere dello Sport. Dopo quel gol, è ripiombato di nuovo nel vuoto dal quale pareva riemerso. “il talento è sfiorito, il leader s’è dissolto e il capitano ha avvertito un dolore al gomito a San Siro e ha dovuto rinunciare alla trasferta a Liverpool”. Il capitano ha guardato in tv, da casa, il gol di Mertens ad ...

Repubblica : formazione Napoli-Bologna - Insigne in attacco con Mertens. Ma è duello con Lozano : Repubblica Napoli prova a immaginare l’undici che sarà schierato oggi da Ancelotti. Il Napoli incontra il Bologna al San Paolo. Ieri pomeriggio c’è stato l’allenamento di rifinitura. Poi il ritiro all’hotel Golden Tulip per mantenere alta la concentrazione. Ancelotti confermerà il 4-4-2. In attacco, dovrebbe esserci Insigne, al fianco di Mertens. “Il capitano ha smaltito il fastidio al gomito e si candida per una maglia ...

Ammutinamento Napoli : ecco perchè Allan e Insigne pagheranno di più degli altri : L’edizione odierna di TuttoSport spiega perchè Allan e Insigne pagheranno di più rispetto agli altri, in merito alla questione legata all’Ammutinamento. Come riferisce l’edizione di TuttoSport i giocatori hanno fatto sapere di esserci rimasti male di non aver potuto parlare con il presidente dopo il fischio finale di Napoli-Salisburgo per spiegargli che andare in ritiro fino alla gara con il Genoa avrebbe significato per ...

CorSport : Napoli-Bologna - Hysaj e Callejon pronti. Milik spera. Insigne migliora : A Liverpool ci sono stati segnali importanti di ripresa. Per il Napoli, ma adesso bisogna riconfermare il trend con il Bologna. Il Corriere dello Sport fa il punto sullo stato degli infortunati della squadra. Innanzitutto Hysaj. Il terzino albanese è tornato disponibile e darà modo a qualche esterno di rifiatare. Rientra anche Callejon. Mentre ha già mostrato a Liverpool di essere tornato in forma Mario Rui. Milik spera di farcela. Scrive il ...

Koulibaly capitano del Napoli : fascia potrebbe essere un messaggio per Insigne e Callejon : Mercoledì sera allo stadio Anfield Road di Liverpool è andata in scena una delle partite più emozionanti del turno infrasettimanale di Champions League: Liverpool-Napoli. L'incontro, che a detta di molti avrebbe dovuto avere senso unico, si è rivelato uno scontro a viso aperto tra due grandi club. Soprattutto gli ospiti partenopei hanno disputato una gara al di sopra delle aspettative, mettendo in difficoltà i padroni di casa, passando anche in ...

Napoli – Stangata per i giocatori : Allan ed Insigne multati - ecco la sanzione scelta dal club : Multa salata per i giocatori del Napoli: arriva la decisione della società nei confronti dei suoi calciatori Il Napoli sta attualmente giocando la sua sfida, valida per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League, contro il Liverpool. I partenopei stanno lottando in campo nel tentativo di portare a casa un’importante vittoria, ma intanto arrivano brutte notizie per i giocatori azzurri. La società ha infatti deciso di ...

ESCLUSIVA Forzazzurri.net – Ernesto Apuzzo ex Napoli ha allenato Insigne e della crisi della squadra dice : Ernesto Apuzzo ex Napoli Ernesto Apuzzo ex Napoli, allenatore della Primavera tra gli anni 2007-2009 quest’oggi ospite nella nostra redazione. In quegli anni nella Primavera del Napoli c’era un giovane intraprendente ottimo palleggiatore, Lorenzo Insigne. Mister cosa pensi di Lorenzo in questo momento? “Non posso sentire certe parole come ammutinamento, capo della rivolta ecc. Lorenzo è stato sempre un ottimo ragazzo e ...

Slavia Praga-Inter e Liverpool-Napoli - probabili formazioni : Borja Valero dal 1' - out Insigne : gioca Zielinski : Slavia PRAGA INTER probabili formazioni- Inter a caccia di certezze dopo una prima parte di torneo decisamente deludente. Nerazzurri obbligati alla vittoria per cercare di alimentare le speranze di qualificazione agli ottavi di finale. Tante assenze per Antonio Conte, il quale si affiderà a Borja Valero per sostituire Barella. L’ex Cagliari, come noto, ha rimediato […] L'articolo Slavia Praga-Inter e Liverpool-Napoli, probabili ...

Napoli - Ancelotti spazza via ogni dubbio : “mai pensato di dimettermi - non esiste alcun caso Insigne” : Carlo Ancelotti fa chiarezza sulla sua posizione e su quella dei giocatori in merito al momento negativo: l’allenatore del Napoli ha la fiducia di squadra e dirigenza e non ha mai pensato di dimettersi Ancelotti interviene a fare chiarezza, con la solità sincerità e la grande calma che lo contraddistingue. In casa Napoli il momento è tutt’altro che tranquillo, vista la pioggia di multe voluta da Aurelio De Laurentiis contro gli ...

Libero : il malessere del Napoli è partito da Mertens e Callejon. Raiola lavora per portare via Insigne : Su Libero, Gabriele Galluccio affronta la questione della crisi del Napoli. E delle raccomandate inviate da De Laurentiis contenenti l’importo delle multe comminate ai calciatori ammutinati. Multe che arrivano al 25% dello stipendio lordo di ottobre e nel caso di Allan al 50% per le offese rivolte a Edo De Laurentiis dal brasiliano. Scrive il quotidiano: “E dire che il brasiliano, seppur tra gli artefici dell’ammutinamento, è stato ...

Napoli - Insigne nemmeno convocato : l’unico problema non è l’infortunio : Napoli, Insigne nemmeno convocato: l’unico problema non è l’infortunio L’assenza di Lorenzo Insigne contro il Liverpool ha fatto molto discutere. L’edizione odierna del Corriere dello Sport parla addirittura di “giallo”. Certo, la sua esclusione ha destato perplessità dato che il dolore al gomito sembrava essere sparito nelle ore successive alla gara contro il Milan. Il quotidiano, però, svela anche un dettaglio circa ...

Napoli - le multe di ADL : per Insigne il conto più salato : Napoli multe giocatori – Non sarà solamente Allan a dover pagare la multa del 50% sullo stipendio mensile lordo. Questo quanto riporta “La Gazzetta dello Sport”, che spiega come il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis abbia chiesto la stessa sanzione anche per Lorenzo Insigne, dopo l’ormai celebre ammutinamento che ha seguito la gara di […] L'articolo Napoli, le multe di ADL: per Insigne il conto più salato è stato realizzato ...

Multe ai calciatori del Napoli - quanti soldi devono pagare i giocatori per l’ammutinamento? Che salasso per Insigne e Mertens : Oltre due milioni di euro complessivi. Questa è l’entità della salatissima multa impartita da Aurelio De Laurentiis, Presidente del Napoli, nei confronti dei suoi giocatori: ieri sono ufficialmente partite le 24 raccomandate indirizzate ai calciatori che hanno disobbidito all’ordine del ritiro imposto dal numero 1 della compagine partenopea, l’ammutinamento dello scorso 5 novembre dopo la partita contro il Salisburgo in ...