Napoli | “I Sabato dello Screening” | nuovo record di presenze

Napoli - la sparatoria del sabato sera : ladri in fuga - conflitto a fuoco con la polizia : Tragedia sfiorata, sabato sera, a San Giorgio a Cremano. Due banditi che avevano appena commesso un furto in via Manzoni sono stati intercettati da una volante e da una seconda pattuglia di agenti...

Napoli - “I Sabato dello Screening” : tante visite nonostante il maltempo : Un nuovo Sabato all’insegna della salute e della prevenzione e una nuova grande risposta da parte dei cittadini. Nonostante la pioggia, “I Sabato dello Screening” ha registrato ancora una volta numeri importanti con tantissimi cittadini desiderosi di farsi visitare dalla Squadra nel poliambulatorio mobile dell’ASL Napoli 1 Centro. «La nostra iniziativa – dice il direttore generale Ciro Verdoliva – è ormai sinonimo di ...

Previsioni Meteo Napoli : nubi e piogge irregolari fino a tutto sabato - da Domenica rischio nubifragi : Previsioni Meteo Napoli – Le nuvole, legate a sistemi depressionari occidentali, ancora non riescono ad affollare i cieli campani, salvo qualche passaggio nella sera-notte e qualche addensamento odierno sulle coste. I centri di bassa pressione risultano ancora abbastanza lontani dall’area partenopea, in territorio francese, sicché anche i sistemi nuvolosi latitano, con schiarite che risultano ancora prevalenti per oggi sulla città di ...

In duecento in fila - sabato - per un biglietto di Napoli-Verona : “il sistema è bloccato - tornate a casa” : Mi metto in macchina che il San Paolo è un organo che pulsa. Si sentono boati e cori. E poi la voce dello speaker Decibel Bellini: ha segnato Milik. Proprio mentre sto partendo da Napoli sento la folla che ripete il nome dell’attaccante polacco. E la delusione cresce. Mista a un senso di impotenza. Sono arrivato allo stadio alle 16 e non sono riuscito a trovare un biglietto. Eppure di posti ce n’erano: come ha scritto il Napolista, per la ...