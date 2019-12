Napoli-Bologna | poco più di 27mila gli spettatori presenti al San Paolo

Napoli – Ancelotti amaro dopo la sconfitta col Bologna : “momento negativo e delicato - ma è diventato troppo lungo!” : Ancelotti si assume tutte le sue reponsabilità dopo il ko di oggi del Napoli contro il Bologna Pomeriggio amaro per il Napoli: la squadra di Ancelotti ha ceduto, al San Paolo, al Bologna, col risultato di 1-2. Il tecnico della squadra partenopea si è assunto tutte le responsabilità dopo la sconfitta di oggi. “E’ una squadra che non riesce a mantenere un livello di attenzione e applicazione, lo stesso che abbiamo avuto in ...

Top & Flop Napoli-Bologna il migliore ed il peggiore in campo. : Top & Flop Napoli-Bologna Top & Flop Napoli Bologna. Debacle napoletana tra le mura amiche del San Paolo. Gli azzurri sconfitti dal Bologna di Sinisa Mihajlovic (assente in panchina questa sera, sostituito dal suo vice Tanjga) per la quattordicesima giornata del campionato italiano. Che fosse una partita delicata si sapeva, ma che da questa partita gli azzurri uscissero con le ossa completamente rotte, questo era inimmaginabile ...

Bologna - torri rossoblù per festeggiare la vittoria a Napoli – FOTO : Il Bologna vince contro il Napoli, la città esulta e celebra i propri beniamini “tingendo” di rossoblù le torri, simbolo della città La città di Bologna rende omaggio ai giocatori di mister Sinisa Mihajlovic dopo la fantastica rimonta completata a Napoli. Le due torri (Garisenda e degli Asinelli), simbolo del capoluogo emiliano, si sono illuminate di rosso e di blu in onore dei protagonisti dell’impresa. Ecco le immagini dei ...

Le 10 cose da ricordare di Napoli-Bologna : Uno. Al minuto 16 una cattiveria. No, la cattiveria non è il gol annullato a Lozano per fuorigioco. La cattiveria è la maniera con cui Lozano sbatte il pallone sotto la traversa calciando da pochi metri di distanza. Un’esecuzione che avevamo dimenticato, prigionieri dell’estetica del tiro a giro che ha imperato negli ultimi anni. Non escludo che posa essere stato annullato anche per questo. Perché non era un gol da Napoli. Gli ...

Napoli - arriva un’altra sconfitta : Bologna corsaro al San Paolo : Tempo di lettura: 1 minutoIl Napoli crolla in casa contro il Bologna e continua il suo momento negativo. Al San Paolo gli azzurri subiscono la rimonta degli emiliani dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio grazie a un gol di Llorente dopo un tap in vincente davanti al portiere. Le reti della squadra di Mihajlovic arrivano con Skov Olsen e Sansone nella ripresa. Al 95′ annullato al Napoli il gol sempre di Llorente pescato dal VAR ...

Il Napoli sprofonda - la crisi continua. Il Bologna vince 2-1 al San Paolo e mette nei guai Ancelotti : Il Napoli viene sconfitto al San Paolo 2-1 dal Bologna di Mihajlovic, alimentando così la delusione dei suoi tifosi e del presidente De Laurentiis che speravano in una svolta dopo l'ottima prestazione offerta a Liverpool in Champions. I partenopei escono tra i fischi non riuscendo a "blindare" il v

Bologna - Dzemaili : «Ribaltare la partita a Napoli non è da tutti» : Blerim Dzemaili festeggia il successo in trasferta del Bologna: le parole del centrocampista dopo la vittoria contro il Napoli Blerim Dzemaili, capitano del Bologna ed ex giocatore del Napoli, può sorridere dopo la rimonta dei felsinei in casa degli azzurri. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport sulla sfida. «Risposta a Mihajlovic? I risultati non c’erano nelle ultime partite, mentre le prestazioni ci sono sempre state, tranne che ...

Il Napoli torna in Italia e perde col Bologna - ora la Champions è lontanissima : Liverpool è lontana. lontanissima. Il Napoli è tornato ai suoi ritmi campionato. Ha perso in casa contro il Bologna. Quarta sconfitta in campionato. Gli azzurri non vincono una partita dal 23 ottobre, cioè dalla vittoria di Salisburgo. Da allora, otto partite senza vittorie. È un bilancio disastroso. Nemmeno la serata di Liverpool ha invertito il trend. A questo punto la situazione è complicata. Il più lungo filotto di partite senza vittorie del ...

Pagelle e Highlights 14^ giornata : Juve-Sassuolo 2-2 - disastro Buffon. Inter-SPAL 2-1 - nerazzurri in testa. Napoli-Bologna 1-2 - Sansone gela il San Paolo : Pagelle 14 giornata- Tutto pronto per la 14 giornata di Serie A. Aprirà le danze la sfida tra Brescia-Atalanta, derby lombardo dal grande fascino. Occhio anche alla capolista Juventus impegnato nella complicata sfida contro il Sassuolo, quest’ultimo reduce dalla sconfitta contro la Lazio, ma molto costante nel rendimento. Inter pronta a confermare ciò che di […] L'articolo Pagelle e Highlights 14^ giornata: Juve-Sassuolo 2-2, ...

PAGELLE Napoli Bologna : Sansone illumina - Mertens spreca tanto VOTI : I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 14ª giornata di Serie A 2019/20: PAGELLE Napoli Bologna Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Napoli e Bologna, valido per la 14ª giornata del campionato di Serie A 2019/2020. TOP: Sansone FLOP: Mertens VOTI Napoli (4-4-2): Ospina 6, Maksimovic 5, Manolas 6, Koulibaly 6, Di Lorenzo 6; Fabian 5, Zielinski 5, Elmas 5,5 (65′ Mertens 4,5), Insigne 6,5; Lozano 6,5 (82′ ...

Napoli-Bologna 1-2 - le pagelle di CalcioWeb : Ruiz FaBian(o) Bian(o) - Sansone ritrova la forza [FOTO] : Napoli-Bologna, le pagelle di CalcioWeb – Il Napoli non sa più vincere. Al San Paolo passa anche il Bologna. La squadra di Mihajlovic rimonta il gol di Llorente con le reti di Skov Olsen e Sansone. Proprio l’esterno felsineo risulta il migliore in campo, bene anche Dzemaili. In alto la FOTOGALLERY. Napoli-Bologna, le pagelle di CalcioWeb Napoli (4-3-3): Ospina 6 – Nella prima frazione viene impegnato pochissimo, ha il ...

Il Napoli crolla in casa col Bologna : annullato il pari di Llorente al 95? : Si affrontano quest'oggi alle 18 due delle squadre più in difficoltà del lotto di partecipanti al massimo campionato italiano, Napoli e Bologna: azzurri senza vittorie da...

Il Bologna di Mihajlovic in campo col coraggio del suo guerriero : espugnato il San Paolo - Napoli ko 1-2 : Il Napoli paga le fatiche della Champions League, il Bologna ne approfitta trascinato in campo dal coraggio di Mihajlovic: splendida vittoria dei rossoblu al San Paolo E’ un Bologna coraggioso, contaminato dal suo guerriero numero 1, Sinisa Mihajlovic, quello sceso in campo oggi, per la sfida contro il Napoli valida per la 14ª giornata di Serie A. Nella conferenza stampa di venerdì, il tecnico serbo, tra una dedica ed un pianto ...

Serie A - 14° turno : Napoli-Bologna 1-2 : 19.54 Notte fonda per il Napoli (4 punti nelle ultime 6 gare): al San Paolo grande colpo in rimonta del Bologna (1-2). Skorupski si allunga sulla punizione di Insigne, al 32' palla-gol per Dzemaili che spedisce a lato di un niente.Partenopei avanti al 41':Skorupski si oppone a Insigne,il facile tap-in è di Llorente.Sfiora il 2-0 ancora lo spagnolo.Ripresa. Skorupski vola di nuovo su Insigne,al 58' pari felsineo con Skov Olsen Poi due chances ...