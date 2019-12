Napoli-Bologna 1-2 | pagelle Colpisce la uallera di vecchi e nuovi

Bologna batte Napoli e festeggia la vittoria illuminando la Torre degli Asinelli : Bologna batte Napoli Bologna batte Napoli e festeggia la vittoria in campionato. Il Napoli è incapace ormai da tempo di vincere una partita. La squadra partenopea ha deluso stasera al San Paolo nel gioco, nell’ impegno e nella mancanza di volontà ad imporre la propria personalità. Dicevamo Bologna festeggia ed in che modo se non illuminando la Torre degli Asinelli? E’ il profilo Twitter del club emiliano a dare notizia della ...

Il Bologna stende il Napoli : (Adnkronos) – Sconfitta in casa per il Napoli. Dopo la bella prestazione in Champions contro il Liverpool gli azzurri perdono per la quarta volta in stagione cedendo 2-1 al Bologna in casa. Al San Paolo partenopei in vantaggio al 41′ con Llorente. Nella ripresa la squadra di Mihajlovic ribalta la situazione; al 58′ Olsen pareggia i conti, all’80’ Sansone sigla la rete del 2-1. Beffa per il Napoli nel recupero, ...

Il Bologna manda ko il Napoli - Dzemaili ammette : “speriamo che il mister si sia calmato - quando è arrabbiato è abbastanza cattivo” : Dzemaili e la vittoria del Bologna sul Napoli: le parole del calciatore rossoblu dopo il successo di questo pomeriggio Splendida giornata per il Bologna, che ha trionfato oggi contro il Napoli al San Paolo. Una fantastica risposta, quella dei rossoblu, dopo le esternazioni di rabbia di Mihajlovic in conferenza stampa venerdì. Cafaro/LaPresse “Stare tutta la settimana con il mister è stato importante. Speriamo si sia calmato perchè ...

Le pagelle : Napoli - è crisi! Azzurri deludenti. Il Bologna sbanca il San Paolo : Napoli – Bologna 1-2 e la gara termina con il San Paolo che fischia sonoramente i calciatori Azzurri Napoli Bologna – Continua la crisi del Napoli in campionato. Dopo quattro pareggi arriva anche la sconfitta casalinga contro il Bologna. Una squadra senza gioco, ancora una volta, schierata da Ancelotti. Il tecnico non riesce a trovare il bandolo della matassa e presenta un centrocampo quasi inesistente, incapace di proporre e ...

De Leo : “Non me la sento di sottolineare i demeriti del Napoli. Il Bologna è figlio di Mihajlovic” : Il vice allenatore del Bologna, De Leo ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria sul Napoli al San Paolo. “Il Napoli ha una struttura tecnica talmente preparata, che non me la sento di entrare nel merito e sottolineare i demeriti. Sottolineo quello che abbiamo fatto noi, non era facile ritrovare coesione dopo il gol subito. Siamo stati bravi ad accorciare le distanze sui loro centrocampisti. Non avevamo personalità per alzare il ...

Napoli-Bologna - poco più di 27mila gli spettatori presenti al San Paolo : Sono stati resi ufficiali i dati relativi alla presenza del pubblico allo Stadio San Paolo. Alla sconfitta del Napoli contro il Bologna hanno assistito 27.083 spettatori. L’incasso totale della serata ammonta a 453.234,14 euro. Una brutta serata per chi ha scelto di recarsi allo stadio a vedere la partita che avrebbe dovuto essere quella del riscatto in campionato dopo la splendida prestazione in Champions contro il Liverpool. Purtroppo ...

Napoli – Ancelotti amaro dopo la sconfitta col Bologna : “momento negativo e delicato - ma è diventato troppo lungo!” : Ancelotti si assume tutte le sue reponsabilità dopo il ko di oggi del Napoli contro il Bologna Pomeriggio amaro per il Napoli: la squadra di Ancelotti ha ceduto, al San Paolo, al Bologna, col risultato di 1-2. Il tecnico della squadra partenopea si è assunto tutte le responsabilità dopo la sconfitta di oggi. “E’ una squadra che non riesce a mantenere un livello di attenzione e applicazione, lo stesso che abbiamo avuto in ...

Top & Flop Napoli-Bologna il migliore ed il peggiore in campo. : Top & Flop Napoli-Bologna Top & Flop Napoli Bologna. Debacle napoletana tra le mura amiche del San Paolo. Gli azzurri sconfitti dal Bologna di Sinisa Mihajlovic (assente in panchina questa sera, sostituito dal suo vice Tanjga) per la quattordicesima giornata del campionato italiano. Che fosse una partita delicata si sapeva, ma che da questa partita gli azzurri uscissero con le ossa completamente rotte, questo era inimmaginabile ...

Bologna - torri rossoblù per festeggiare la vittoria a Napoli – FOTO : Il Bologna vince contro il Napoli, la città esulta e celebra i propri beniamini “tingendo” di rossoblù le torri, simbolo della città La città di Bologna rende omaggio ai giocatori di mister Sinisa Mihajlovic dopo la fantastica rimonta completata a Napoli. Le due torri (Garisenda e degli Asinelli), simbolo del capoluogo emiliano, si sono illuminate di rosso e di blu in onore dei protagonisti dell’impresa. Ecco le immagini dei ...

Le 10 cose da ricordare di Napoli-Bologna : Uno. Al minuto 16 una cattiveria. No, la cattiveria non è il gol annullato a Lozano per fuorigioco. La cattiveria è la maniera con cui Lozano sbatte il pallone sotto la traversa calciando da pochi metri di distanza. Un’esecuzione che avevamo dimenticato, prigionieri dell’estetica del tiro a giro che ha imperato negli ultimi anni. Non escludo che posa essere stato annullato anche per questo. Perché non era un gol da Napoli. Gli ...

Napoli - arriva un’altra sconfitta : Bologna corsaro al San Paolo : Tempo di lettura: 1 minutoIl Napoli crolla in casa contro il Bologna e continua il suo momento negativo. Al San Paolo gli azzurri subiscono la rimonta degli emiliani dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio grazie a un gol di Llorente dopo un tap in vincente davanti al portiere. Le reti della squadra di Mihajlovic arrivano con Skov Olsen e Sansone nella ripresa. Al 95′ annullato al Napoli il gol sempre di Llorente pescato dal VAR ...

Il Napoli sprofonda - la crisi continua. Il Bologna vince 2-1 al San Paolo e mette nei guai Ancelotti : Il Napoli viene sconfitto al San Paolo 2-1 dal Bologna di Mihajlovic, alimentando così la delusione dei suoi tifosi e del presidente De Laurentiis che speravano in una svolta dopo l'ottima prestazione offerta a Liverpool in Champions. I partenopei escono tra i fischi non riuscendo a "blindare" il v

Bologna - Dzemaili : «Ribaltare la partita a Napoli non è da tutti» : Blerim Dzemaili festeggia il successo in trasferta del Bologna: le parole del centrocampista dopo la vittoria contro il Napoli Blerim Dzemaili, capitano del Bologna ed ex giocatore del Napoli, può sorridere dopo la rimonta dei felsinei in casa degli azzurri. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport sulla sfida. «Risposta a Mihajlovic? I risultati non c’erano nelle ultime partite, mentre le prestazioni ci sono sempre state, tranne che ...

Il Napoli torna in Italia e perde col Bologna - ora la Champions è lontanissima : Liverpool è lontana. lontanissima. Il Napoli è tornato ai suoi ritmi campionato. Ha perso in casa contro il Bologna. Quarta sconfitta in campionato. Gli azzurri non vincono una partita dal 23 ottobre, cioè dalla vittoria di Salisburgo. Da allora, otto partite senza vittorie. È un bilancio disastroso. Nemmeno la serata di Liverpool ha invertito il trend. A questo punto la situazione è complicata. Il più lungo filotto di partite senza vittorie del ...