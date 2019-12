Napoli-Bologna 1-2 | le pagelle di CalcioWeb | Ruiz FaBiano Biano | Sansone ritrova la

PAGELLE Napoli Bologna : Sansone illumina - Mertens spreca tanto VOTI : I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 14ª giornata di Serie A 2019/20: PAGELLE Napoli Bologna Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Napoli e Bologna, valido per la 14ª giornata del campionato di Serie A 2019/2020. TOP: Sansone FLOP: Mertens VOTI Napoli (4-4-2): Ospina 6, Maksimovic 5, Manolas 6, Koulibaly 6, Di Lorenzo 6; Fabian 5, Zielinski 5, Elmas 5,5 (65′ Mertens 4,5), Insigne 6,5; Lozano 6,5 (82′ ...

Il Napoli crolla in casa col Bologna : annullato il pari di Llorente al 95? : Si affrontano quest'oggi alle 18 due delle squadre più in difficoltà del lotto di partecipanti al massimo campionato italiano, Napoli e Bologna: azzurri senza vittorie da...

Il Bologna di Mihajlovic in campo col coraggio del suo guerriero : espugnato il San Paolo - Napoli ko 1-2 : Il Napoli paga le fatiche della Champions League, il Bologna ne approfitta trascinato in campo dal coraggio di Mihajlovic: splendida vittoria dei rossoblu al San Paolo E’ un Bologna coraggioso, contaminato dal suo guerriero numero 1, Sinisa Mihajlovic, quello sceso in campo oggi, per la sfida contro il Napoli valida per la 14ª giornata di Serie A. Nella conferenza stampa di venerdì, il tecnico serbo, tra una dedica ed un pianto ...

Serie A - 14° turno : Napoli-Bologna 1-2 : 19.54 Notte fonda per il Napoli (4 punti nelle ultime 6 gare): al San Paolo grande colpo in rimonta del Bologna (1-2). Skorupski si allunga sulla punizione di Insigne, al 32' palla-gol per Dzemaili che spedisce a lato di un niente.Partenopei avanti al 41':Skorupski si oppone a Insigne,il facile tap-in è di Llorente.Sfiora il 2-0 ancora lo spagnolo.Ripresa. Skorupski vola di nuovo su Insigne,al 58' pari felsineo con Skov Olsen Poi due chances ...

Napoli Bologna 1-2 LIVE : cronaca e tabellino : Allo Stadio San Paolo, la 14ª giornata di Serie A 2019/20 tra Napoli e Bologna: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio San Paolo, Napoli e Bologna si affrontano nel match valido per la 14ª giornata della Serie A 2019/20. Sintesi Napoli Bologna MOVIOLA 3′ Prima azione del Bologna – Ci prova Sansone, che dopo aver circumnavigato la difesa partenopea, incrocia. Ospina blocca a terra, il tiro era ...

Napoli-Bologna 1-2 live - gol di Sansone per i felsinei! : Napoli-Bologna live – Il Napoli cerca riscatto, il Bologna continuità. Questa è Napoli-Bologna, gara delle 18 valevole per la quattordicesima giornata di Serie A. I partenopei non vincono dal 19 ottobre e sono reduci dall’ottimo pareggio ottenuto in Champions League sul campo del liverpool. La squadra di Ancelotti vuole tornare a vincere e convincere in campionato per non perdere terreno dalle squadre coinvolte nella lotta ...

Napoli-Bologna 1-1 live - il pareggio di Skov Olsen! : Napoli-Bologna live – Il Napoli cerca riscatto, il Bologna continuità. Questa è Napoli-Bologna, gara delle 18 valevole per la quattordicesima giornata di Serie A. I partenopei non vincono dal 19 ottobre e sono reduci dall’ottimo pareggio ottenuto in Champions League sul campo del liverpool. La squadra di Ancelotti vuole tornare a vincere e convincere in campionato per non perdere terreno dalle squadre coinvolte nella lotta ...

