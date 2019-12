Napoli Bologna 1-0 LIVE | riprende il match al San Paolo

Napoli-Bologna - gli highlights del match : sintesi e gol – VIDEO : highlights Napoli-Bologna, gol e sintesi della partita – VIDEO Poco divertente la partita del San Paolo che però a tratti regala emozioni. Alcune sortite offensive del Napoli riscaldano il match ed illuminano gli occhi dei pochi tifosi azzurri presenti al San Paolo. Il gol di Llorente infiamma la gente, ma arriva dopo un primo tempo giocato non proprio ottimamente. Bene Elmas, giochicchiano invece Insigne e Lozano, almeno nella prima ...

18.48 Partita di basso ritmo che viene sbloccata da una fiammata di Insigne che chiama alla risposta del portiere che lascia la palla a disposizione di Llorente che non sbaglia, Bologna che senza una punta di peso fa fatica a tenere il pallone davanti. A tra poco per il secondo tempo. 47′ fine primo tempo, Napoli-Bologna 1-0. 45′ Contropiede di Lozano che non passa il pallone e va al tiro,

Llorente gioca e segna. Napoli-Bologna 1-0 dopo 45 minuti di pazienza : Carlo Ancelotti ha sempre ragione. Schiera Fernando Llorente dal primo minuto e lui sblocca la partita al 41esimo del primo tempo. dopo una splendida azione di Insigne che percorre metà campo palla al piede, incrocia e sulla respinta di Skorupski Llorente si avventa e segna. È il gol dell’1-0. Fin qui il pareggio è sostanzialmente giusto anche se è ovviamente il Napoli a fare la partita. Subito dopo il gol, Lozano è egoista in contropiede ...

Allo Stadio San Paolo, la 14ª giornata di Serie A 2019/20 tra Napoli e Bologna: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio San Paolo, Napoli e Bologna si affrontano nel match valido per la 14ª giornata della Serie A 2019/20. Sintesi Napoli Bologna MOVIOLA 3′ Prima azione del Bologna – Ci prova Sansone, che dopo aver circumnavigato la difesa partenopea, incrocia. Ospina

33′ Mezza girata al volo di Dzemaili per poco non trova il secondo palo. 31′ Partita molto lenta che fatica a prendere ritmo. 29′ calcio d'angolo battuto da Insigne per Koulibaly che stacca di testa ma non trova la porta. 27′ Tiro a giro di Fabian Ruiz che finisce fuori oltre la traversa. 25′ Palacio prova il tiro a giro da fuori area, pallone alto sopra la

