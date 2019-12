anteprima24

(Di domenica 1 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoIlcrolla in casa contro ile continua il suo momento negativo. Al Sangli azzurri subiscono la rimonta degli emiliani dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio grazie a un gol di Llorente dopo un tap in vincente davanti al portiere. Le reti della squadra di Mihajlovicno con Skov Olsen e Sansone nella ripresa. Al 95′ annullato alil gol sempre di Llorente pescato dal VAR in fuorigioco di pochi centimetri. Altraper gli uomini di Carlo Ancelotti che non sanno più vincere e nemmeno riesce a evitare di perdere.1-2 Marcatori: 41′ Llorente (N), 58′ Skov Olsen (B), 80′ Sansone (B)(4-3-3): Ospina; Maksimovic, Manolas, Koulibaly, Di Lorenzo; Fabian, Zielinski, Elmas (65′ Mertens); Lozano (82′ Younes), Llorente, Insigne. All. ...

titty_napoli : RT @pombo1976: È opportuno che qualcuno prenda in mano questa situazione e la risolva... Così nn si arriva neppure in EL @ADeLaurentiis @Mr… - anteprima24 : ** ##Napoli, arriva un'altra sconfitta: #Bologna corsaro al San Paolo ** - Koulibalismo : Ho un'idea adesso posto una foto del Napoli finché non arriva un cinese/americano/arabo/chicchessia a comprarlo com… -