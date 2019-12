Napoli – Ancelotti amaro dopo la sconfitta col Bologna | “momento negativo e delicato | ma

Napoli - Ancelotti : «Forse devo essere più duro coi giocatori» : Carlo Ancelotti, intervenuto nella conferenza stampa al termine di Napoli Bologna, ha spiegato i rapporti con i membri della squadra Carlo Ancelotti ha rivelato di non avere avuto alcun problema con i giocatori del Napoli. Ecco il commento del tecnico partenopeo sulla gestione del gruppo in conferenza stampa, riportata da TuttoNapoli.net, dopo il ko col Bologna. «Ho sentito che la squadra è contro l’allenatore, ma c’è unità, ho ...

Napoli - Ancelotti : “Troppa fragilità - non siamo attenti come in Champions. Domani ci confronteremo” : “Non si riesce a mantenere un livello di attenzione come in Champions. A Liverpool lo sforzo è stato grosso, non potevano tenere certi ritmi. E’ un momento delicato, insieme dobbiamo fare un confronto per uscire da questa situazione di difficoltà un po’ troppo lunga”. Sono le parole del tecnico del Napoli Carlo Ancelotti, al termine della sconfitta interna contro il Bologna, ai microfoni di Sky Sport. “Domani ...

Napoli - Ancelotti : «Ho le mie responsabilità - ma in campo vanno i giocatori» : Ancelotti analizza le fragilità del Napoli, sconfitto in casa dal Bologna dopo il pareggio contro il Liverpool Carlo Ancelotti non si nasconde: il Napoli è in seria difficoltà, e la sconfitta in casa col Bologna ne è la prova eclatante. Ecco le sue riflessioni a Sky Sport dopo il triplice fischio. «Il Napoli non riesce a mantenere un livello di continuità in campionato che abbiamo avuto invece in Europa. E’ un momento molto negativo, ...

Il Napoli sprofonda - la crisi continua. Il Bologna vince 2-1 al San Paolo e mette nei guai Ancelotti : Il Napoli viene sconfitto al San Paolo 2-1 dal Bologna di Mihajlovic, alimentando così la delusione dei suoi tifosi e del presidente De Laurentiis che speravano in una svolta dopo l'ottima prestazione offerta a Liverpool in Champions. I partenopei escono tra i fischi non riuscendo a "blindare" il v

Sky : Napoli-Bologna - probabile formazione. Ancelotti sceglie Hysaj. Coppia Insigne-Mertens in attacco : Alle 18 il Napoli sarà impegnato al San Paolo contro il Bologna. Sky prova a immaginare la probabile formazione che sarà schierata in campo da Carlo Ancelotti. E’ importantissimo invertire la tendenza in campionato dopo l’ottima prestazione di Anfield che ha portato al pareggio contro il Liverpool. Il tecnico partenopeo è costretto a fare i conti con diverse assenze. Milik non è stato convocato, ma soprattutto non c’è Allan, ...

CorMez : Napoli-Bologna - Llorente scalpita. Ha chiesto ad Ancelotti di giocare di più : Fernando Llorente ha voglia di giocare, di dare il suo apporto al Napoli, di fare la differenza. Del resto lo spagnolo ha finora dimostrato di poter essere determinante, sia in termini di gol che di presenza fisica in campo. Ogni volta che è entrato in partita ha consentito al Napoli di avere dalla sua più forza fisica e più potenza. Il Corriere del Mezzogiorno scrive che anche oggi, contro il Bologna, lo spagnolo vorrebbe fare il ...

CorSport : il Napoli chiama a testimoniare Ancelotti e Giuntoli contro i calciatori : Il Corriere dello Sport spiega che la prossima settimana i giocatori dovranno presentare i ricorsi contro le multe e decidere se farsi rappresentare collettivamente da un unico avvocato o individualmente, ciascuno con il proprio legale. Sempre la prossima settimana, i calciatori riceveranno anche gli accrediti degli stipendi. La mensilità di ottobre avrebbe dovuto essere pagata il 10 novembre, come ogni mese, ma è slittata per via ...

Bucchioni : ”Se Ancelotti non riuscisse a risollevare il Napoli - De Laurentiis penserebbe a Simone Inzaghi” : Bucchioni su Ancelotti: Spero per lui che riesca a lasciare una traccia più forte a Napoli rispetto a quella che sta lasciando Enzo Bucchioni ha risposto alle domande degli ascoltatori di Radio Sportiva durante il “Microfono Aperto”. Il giornalista -tra l’altro- ha parlato del Napoli e di Ancelotti. Queste le sue parole: SU PIATEK L’anno scorso sembrava un fenomeno assoluto, ma la cifra pagata è eccessiva tanto ...

Il Telegraph punta su Ancelotti per il dopo Emery - come se il Napoli non esistesse : In Inghilterra non devono aver preso di buon grado la presenza di Carlo Ancelotti sulla panchina del Napoli, forse anche per i successi ottenuti contro il Liverpool, fatto sta che non appena si libera una panchina spunta fuori il suo nome come sostituito, il tutto come se Ancelotti a Napoli non ci fosse. Questa volta è il turno dell’Arsenal, non appena saputa la notizia dell’esonero di Emery, la stampa inglese è partita ...

La Stampa : a giugno via i senatori ma anche Ancelotti. Il Napoli ha avuto contatti con Spalletti : Oggi il Napoli prova a sancire una tregua post ammutinamento. La squadra incontrerà il presidente per provare a scambiarsi un segno di pace. Scrive Jacopo D’Orsi su La Stampa: “L’intento è firmare un armistizio che duri fino a fine stagione, consentendo al Napoli di inseguire gli obiettivi ancora raggiungibili: una grande Champions, il 4° posto in campionato. Poi ciascuno andrà per la propria strada, perché De Laurentiis ha già ...

Martino : ”Napoli - il pareggio di Anfield è un capolavoro di Ancelotti” : Martino: Il pareggio di Anfield è un capolavoro di Ancelotti, ora non si deve più perdere terreno in campionato, spero che l’incontro con De Laurentiis riporti serenità Martino NAPOLI – Carmine Martino radiocronista e giornalista, è intervenuto a ”NapoliMagazineLive’ trasmissione che approfondisce i temi d’attualità legati al Calcio Napoli, in onda su NapoliMagazine.Com. Martino ha parlato del pareggio di Anfield ...

Libero : il Napoli mostra l’orgoglio. Ancelotti getta le basi per la rinascita in campionato : Ieri sono arrivate le prime raccomandate ai calciatori del Napoli. In quelle buste c’erano le multe imposte dalla società per l’ammutinamento. Eppure proprio ieri, scrive Gabriele Galluccio su Libero, la squadra ha mostrato “almeno l’orgoglio e fa un figurone a Liverpool”. Il Napoli va addirittura vicino a portare a casa la vittoria. Ma poi il Liverpool pareggia, recupera da grande squadra anche senza brillare. La squadra di ...

La Stampa : Ancelotti sa come mettere la museruola ai Reds. Il Napoli risponde presente : Su La Stampa, Jacopo d’Orsi commenta il pareggio del Napoli contro il Liverpool. “La pizza infornata da Ancelotti, leggermente ammaccata dalla testa di Lovren, è comunque uscita bene, quasi il ‘colpo magico’ invocato alla vigilia per mettersi alle spalle la crisi”. Un pareggio ad Anfield, contro i campioni d’Europa “è sempre mezza vittoria, figurarsi se arriva dopo il mese più difficile della sua luminosa ...

CorSport : Ancelotti si presenta irriverente in uno dei templi del calcio mondiale. Il Napoli è vivo : Sul Corriere dello Sport Antonio Giordano commenta la partita del Napoli contro il Liverpool definendo quanto visto ieri ad Anfield un “mistero del calcio”. Perché il Napoli, che sembrava inghiottito da un malessere interiore, in realtà ha dimostrato di non essere sparito e ora si ritrova ad un passo dagli ottavi di finale. “è la mutazione quasi genetica, in novantasei ore, che spinge allo stupore e induce a sospettare che il Napoli sia riemerso ...