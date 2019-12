MOVIOLA Juventus Sassuolo | l’episodio chiave del match

Juventus Sassuolo LIVE : sintesi - tabellino - MOVIOLA e cronaca del match : All’Allianz Stadium, la 14ª giornata di Serie A 2019/20 tra Juventus e Sassuolo : sintesi , tabellino , risultato, moviola e cronaca LIVE (Antonio Parrotto, inviato a Torino) – All’Allianz Stadium di Torino, Juventus e Sassuolo si affrontano nel match valido per la 14ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA sintesi Juventus Sassuolo moviola Fischio d’inizio alle ore 12:30 Migliore in campo: ...

Juventus-Genoa e Atalanta-Napoli - è bufera : clamoroso errore anche in Udinese-Roma - gli episodi da MOVIOLA [FOTO] : In attesa del posticipo tra Milan e Spal è arrivato il momento dei primi bilanci per la 10^ giornata del campionato di Serie A, continua la lotta per lo scudetto che si conferma sempre più avvincente. Nel primo match di ieri gol ed emozioni tra Napoli ed Atalanta, 2-2 il risultato finale, per la squadra di Carlo Ancelotti non sono bastate le reti di Maksimovic e Milik, reazione degli uomini di Gasperini con le reti di Freuler e Ilicic. Ma ...