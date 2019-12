Mondiale Beach Soccer - Finale | ITALIA vs Portogallo ore 22 | diretta Sky Sport e Rai

Sky Sport Mondiale Beach Soccer (diretta) Semifinali - Palinsesto e Telecronisti : Superata nei quarti di finale al fotofinish anche la Svizzera, prosegue il cammino dell’Italia, che domani si giocherà l’accesso alla finale per il titolo affrontando la Russia che, a sorpresa, ha battuto il favorito...

Beach Soccer - tutto le partite del Mondiale su Sky : dove vedere Mondiale Beach Soccert Tv streaming. Un nuovo interessante evento arriva ad arricchire la programmazione di Sky Sport, destinato a catturare l’interesse degli abbonati alla costante ricerca di novità. Si tratta della FIFA Beach Soccer World Cup, competizione organizzata dalla FIFA giunta alla decima edizione che si terrà in Paraguay. Saranno 32 i match […] L'articolo Beach Soccer, tutto le partite del Mondiale su Sky è ...