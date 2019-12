Monaco-Psg posticipata | il motivo e gli aggiornamenti

calcioweb.eu

Si sta giocando una giornata importante valida per la Ligue 1. Nel frattempo delusione tra i tifosi, non si disputerà infatti il big match di giornata. Nel dettaglio rinviata per maltempo Monaco-Psg, attesa sfida della 15^ giornata di Ligue 1 in programma stasera alle 21. La decisione è arrivata dalle autorità monegasche alla luce delle avverse condizioni meteorologiche odierne, la data di recupero verrà comunicata nelle prossime ore.

