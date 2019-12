Modica | Carpentieri | che fine ha fatto la piscina comunale?

quotidianodiragusa

(Di domenica 1 dicembre 2019): “chehala?”. “Il geodetico di via del Serbatoio aalta chiuso e pericolante, quello della Sorda sempre chiuso perché non agibile e, dulcis in fundo, lachiusa da luglio perché nessuno da Palazzo San Domenico si è ancora attivato per dei lavori tanto attesi ma di cui non si conosce nulla”.È quanto torna a far notare il consiglieredi Forza Italia, Mommoche continua. “Agli impianti sportivi... continua

radiortm : Carpentieri: “Quando riaprirà la piscina comunale a Modica?” - -