Milano | la pioggia non ferma le Sardine Saviano | «Questa piazza fa paura perché sta

Sardine - “Milano non si Lega”. “25mila in piazza Duomo” nonostante la pioggia. L’evento inizia con la lettura della Costituzione – FOTO : La pioggia di Milano non ferma le Sardine, tanto che la manifestazione, iniziata nella più piccola piazza dei Mercanti, si è presto spostata in piazza Duomo. Circa 25mila persone, secondo i numeri forniti dagli organizzatori, sono arrivati nella principale piazza del capoluogo lombardo. Migliaia di ombrelli e Sardine di cartone colorate, di giallo, di arancione, di azzurro sotto l’acqua. Numeri che superano anche le previsioni della ...

La pioggia non ferma le sardine a Milano : in migliaia in piazza Duomo : sardine con gli ombrelli anche a Milano. La pioggia non ferma le migliaia di persone che sono scese in piazza del Duomo.Sul palco si sono alternati momenti di musica e altri in cui attori hanno recitato alcuni articoli della Costituzione. Nel frattempo la folla cantava ‘Bella Ciao’ o scandiva ‘Milano non si Lega’, o ancora ‘Ora e sempre Resistenza’. In piazza anche Roberto Saviano: “Queste ...

