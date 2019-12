Milan | Pioli parla di Kessié | «Chi lavora bene viene scelto | chi sbaglia paga»

Parma-Milan - Pioli : “non è con questa vittoria che aggiustiamo tutto. Ibra sotto l’albero?…” : “Abbiamo tirato in porta più di 25 volte, La squadra era ben consapevole della sfida. Siamo rimasti molto lucidi e intelligenti. Non è con questa vittoria che aggiustiamo tutto, dobbiamo cercare di fare più punti possibili. C’è ancora tanto da fare. Ma sono soddisfatto per spirito e generosità. La qualità e la precisione che abbiamo chiesto le ho viste. Le sensazioni sono positive da tre settimane. Da soli non si vince. Tutti i ...

Milan - Pioli : «Siamo stati intelligenti ma dobbiamo essere realisti» : L’allenatore del Milan, Stefano Pioli, commenta la vittoria contro il Parma: ecco le parole del tecnico rossonero sulla gara Stefano Pioli è contento per la vittoria contro il Parma. Ecco le parole dell’allenatore del Milan a Sky Sport. «Noi abbiamo tirato in porta più di 25 volte, nel corso della stagione ci sono partite che pesano di più, come quella di oggi. Siamo stati intelligenti e attenti. La classifica la lascio appesa, ...

Vittorie per Conte - Pioli e Inzaghi : Inter capolista - Milan fuori crisi - Lazio terza : La doppietta di Lautaro Martinez contro la Spal regala all’Inter di Antonio Conte il primato in solitaria. I nerazzurri si

Parma-Milan - le scelte di Pioli e D’Aversa : Al Tardini è in programma, oggi, la sfida tra Parma e Milan. L’obiettivo, per entrambe le squadre, è vincere, per scalare la classifica. Il Milan non vince da tre giornate. L’ultima volta è stata a San Siro contro la Spal. Il parma, invece, ha vinto sulla Roma, in casa, lo scorso 10 novembre. Gli emiliani ritrovano Gervinho. Pioli riconferma la fiducia a Piatek. Il tecnico lo schiera in attacco con Suso e Calhanoglu. Ecco le ...

PROBABILI FORMAZIONI PARMA Milan/ Quote - Pioli perde Duarte fino a marzo : PROBABILI FORMAZIONI PARMA MILAN: le Quote. Ecco le mosse dei due allenatori per il big match al Tardini nella 14giornata del Campionato della Serie A.

Milan - Pioli in conferenza : l’obiettivo Champions - le condizioni di Paquetà e l’arrivo di Ibrahimovic : “Nel corso del campionato ci sono partite che pesano di più, ma siamo noi che dobbiamo bussare alla nostra porta per prenderci questa opportunità. Questo devono avere chiaro i miei giocatori”. Così Stefano Pioli, allenatore del Milan, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Parma. “Chi gioca dall’inizio e chi entra deve avere lo stesso fuoco, dobbiamo dare tutto per il bene del ...

Milan - Pioli : 'Biglia - Kessiè e Rebic studiavano il Napoli sul telefonino' : Sembra non esserci pace in casa Milan. A far infuriare i tifosi rossoneri, già abbattuti dall'avvio di stagione certamente non entusiasmante (per usare un eufemismo) della propria squadra, sono state le riprese di Sky negli spogliatoi pochi minuti prima dell'inizio di Milan-Napoli. Tre calciatori infatti sono entrati nel mirino del tifosi per essere stati immortalati dalle telecamere di con il cellulare in mano: si tratta di Lucas Biglia, Franck ...

Milan - giocatori criticati per aver usato lo smartphone prima del match con il Napoli : arriva la difesa di Pioli! : L’allenatore del Milan ha difeso i propri giocatori dalle critiche, spiegando i motivi dell’utilizzo degli smartphone negli spogliatoi prima del match con il Napoli Un vero e proprio polverone ha colpito nella giornata di ieri alcuni giocatori del Milan, pizzicati dalle telecamere di Sky Sport di utilizzare i propri smartphone negli spogliatoi poco prima della partita con il Napoli. Il web non ha perdonato Rebic, Kessié e ...

Milan – Pioli applaude i rossoneri : “abbiamo giocato con l’atteggiamento giusto” : Pioli si congratula con i suoi ragazzi dopo il pareggio del Milan contro il Napoli nell’anticipo di oggi a San Siro La 13ª giornata di Serie A è iniziata oggi con tre anticipi: l’Inter è attualmente in campo contro il Torino, mentre nel pomeriggio la Juventus ha mandato al tappeto l’Atalanta per 3-1 ed il Milan ha pareggiato contro il Napoli al San Siro. Spada/LaPresse Dopo l’1-1 di oggi Pioli ha così commentato la ...

Milan-Napoli - Pioli : “squadra in crescita - ci è mancato solo il secondo gol”. Battuta su Ibrahimovic : “Ero sicuro avremmo fatto la prestazione, nelle ultime settimane la squadra era consapevole delle cose da fare. I ragazzi anno giocato con l’atteggiamento giusto, è mancato forse un gol. Peccato”. Così Stefano Pioli, allenatore del Milan, intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro il Napoli. “L’atteggiamento della squadra mi è piaciuto, stiamo iniziando a giocare da squadra. Una partita che ...

LIVE Milan-Napoli - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : Pioli e Ancelotti per uscire dalla crisi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:40 Immagini dal riscaldamento dei partenopei Live Milan-Napoli : probabili formazioni - emergenza a centrocampo per Pioli : Partita crocevia tra Milan e Napoli a San Siro. Entrambe le squadre non stanno passando un buon momento ed una vittoria sarebbe fondamentale per riuscire a ripartire. I rossoneri vengono da due sconfitte consecutive e sono attualmente quattordicesimi in classifica con 13 punti mentre gli azzurri non riescono più a vincere dalla partita con il Verona e sono fuori dalla zona Europa senza contare poi l'assurda situazione che sta vivendo in seguito ...

La Stampa : Milan-Napoli è una sfida da «morte tua vita mia» sia per Ancelotti che per Pioli : La vittoria, oggi, a San Siro, serve sia al Napoli che al Milan. La Stampa scrive che “non c’è mai stata una vittoria più necessaria” per entrambe le squadre. I rossoneri hanno 13 punti in classifica. Sono a più 4 dalla zona retrocessione. Piatek vive con il fantasma di Ibrahimovic che incombe. Non se la passa meglio il Napoli, che non vince da 5 partite, tra Champions e campionato, e latita in zona gol. Senza dimenticare il caos ...

Milan - la carica di Pioli : “contro il Napoli propositivi - ho studiato come far segnare Piatek. Classifica appesa a Milanello” : Pioli carica il Milan in vista della sfida contro il Napoli: l’allenatore vuole una squadra proprositiva e rilancerà Piatek e forse anche Kessiè. E intanto arrivano i primi apprezzamenti su Ibrahimovic Il Milan riparte dopo la sosta, fortunatamente senza infortunati (ed è già un bene visto l’andazzo), consapevole di aver giocato contro la Juventus la sua miglior gara della stagione nonostante la sconfitta. Pioli è carico e ...