Mihajlovic | la sua infermiera | «Sinisa ha avuto paura Persona fantastica»

Mihajlovic - la conferenza sulla sua salute : «Quattro mesi difficili. Mi sono rotto le palle di piangere» : Come sta Sinisa Mihajlovic? Dopo 4 mesi di cure, questa mattina si è tenuta una conferenza stampa allo Stadio Dall'Ara di Bologna sulle condizioni di salute...

La dedica della figlia di Sinisa Mihajlovic al padre è un omaggio alla sua forza : Una foto del padre, in bianco e nero, con la mano sul cuore e il cappello in testa. Viktorija Mihajlovic, la figlia dell’allenatore ed ex calciatore serbo colpito dalla leucemia, ha pubblicato uno scatto del papà Sinisa proprio nel giorno delle dimissioni dall’ospedale, dopo il secondo ciclo di cure.“Mio padre non m’ha mai detto come vivere, ha vissuto e mi ha fatto osservare come lo faceva - si legge nel post ...

Sinisa Mihajlovic - tifosi del Bologna e della Lazio in pellegrinaggio insieme per sostenere il tecnico nella sua battaglia contro la leucemia : Sono saliti fino al santuario di San Luca, sul colle della Guardia a Bologna, fianco a fianco. tifosi del Bologna e della Lazio uniti nel pellegrinaggio che è partito questa mattina poco dopo le 9.30 dal capoluogo emiliano per pregare e sostenere Sinisa Mihajlovic, l’allenatore rossoblù ed ex difensore biancoceleste che sta lottando contro al leucemia. Uno striscione e tante magliette con la scritta ‘Sinisa c’è’ ...