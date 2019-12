Migliori app calendario iPhone

Frequenza cardiaca : le Migliori app da usare : Lo sviluppo della tecnologia ci consente di usare giornalmente nuove funzioni, grazie alle quali è possibile anche controllare e monitorare la nostra salute. Questo grazie a numerose applicazioni che sono state sviluppate proprio per effettuare leggi di più...

La mappatura di Titano - il corpo più simile alla Terra nel sistema solare : la luna di Saturno è uno dei posti Migliori su cui cercare la vita : Titano, luna di Saturno, ha laghi e fiumi di idrocarburi liquidi, temperature intorno a -180°C e una spessa foschia che lo nasconde nel mistero. Ma ciò che rende Titano ancora più insolito è che somiglia alla Terra più di tutti i pianeti e di tutte le lune del nostro sistema solare. Questo perché, come solo sulla Terra, ha liquidi che scorrono sulla sua superficie, un clima che presenta pioggia e vento che formano dune, fiumi, laghi, delta e ...

Le Migliori app sveglia per Android : Se usate il vostro dispositivo Android come sveglia ma non siete soddisfatti di quella integrata nel sistema operativo, allora sicuramente questo articolo di oggi farà al caso vostro. In particolare, nelle prossime righe vedremo insieme leggi di più...

F1 - Max Verstappen su Fernando Alonso : “Potrebbe giocarsela con i Migliori con una macchina competitiva” : Fernando Alonso per via diretta o indiretta fa sempre parlare di sé. Lo spagnolo, due volte campione del mondo e ritiratosi dal Mondiale di F1 l’anno passato, si sta preparando in vista di altre competizioni: una su tutte la Dakar 2020. L’iberico, desideroso di sperimentare sempre format nuovi nel Motorsport, ha voglia di nuove emozioni, dopo che il Circus non gli aveva regalato troppe soddisfazioni per le oggettive deficienze della ...

I Migliori rapporti tra padri e figli al cinema : https://www.youtube.com/watch?v=Af0uwg4wmqo Ci si commuove per molte cose al cinema e ci si esalta per molte altre, ma nulla è come il rapporto tra padri e figli. Complice il fatto che per quasi un secolo il cinema è stata una forma d’arte molto maschile, la quantità di storie maschili (e quindi di padri) sono tantissime e forse ancora più approfondite di quelle femminili. Il cinema dei padri, sia di figli maschi che di figlie femmine, è ...

Migliori app e giochi iPhone/iPad per bambini : Esistono moltissime applicazioni per iOS che permettono di stimolare l’intelligenza, la curiosità e la creatività dei più piccoli. In questa guida abbiamo deciso di elencarvi le Migliori app e giochi iPhone/iPad per bambini da scaricare leggi di più...

Migliori app per scrivere testo su foto : Con l’avvento dei social network la condivisione di foto è diventata sempre più popolare. Non tutti però riescono a scrivere il testo sulle foto, altri invece vogliono che il testo scritto sia differente e bello. leggi di più...

Migliori app per correggere la prospettiva : Esistono alcune applicazioni per smartphone e tablet che consentono di correggere eventuali distorsioni provocate dalla lente durante lo scatto di una foto oppure per modificare un’angolazione errata. Se cercate un software simile, allora sicuramente vi leggi di più...

Migliori app per modificare foto : Avete scattato alcune foto di un viaggio e adesso vorreste applicargli delle modifiche per renderle perfette ma purtroppo non sapete quale applicazione utilizzare? All’interno di questo tutorial, vi elencheremo quelle che sono, secondo noi, le leggi di più...

Le Migliori app per Apple Watch : Hai comprato un nuovo Apple Watch e desideri installarci qualche applicazione? Lo smartWatch di Apple è sempre più potente ed evoluto, e grazie ad alcune applicazioni di terze parti è possibile espandere le sue potenzialità leggi di più...

App - le Migliori per meditare con la mindfulness : meditare è una faccenda seria, si può fare con un'app? Fino a qualche anno fa c’era un certo scetticismo tra chi praticava meditazione, un tempo prerogativa dei monaci buddisti e dei figli dei fiori. Oggi l’approccio è cambiato e la ricerca scientifica e numerosi studi lo confermano: la meditazione fa bene, e non si tratta di un esclusivo benessere psicologico, fa bene alla salute (si va dalla cura ...

Huawei Freebuds 3 o Apple Airpods 2 - quali sono le Migliori true wireless non in ear? Ecco il nostro confronto (video) : Il confronto tra le due migliori cuffie non in-ear true wireless sul mercato. L'articolo Huawei Freebuds 3 o Apple Airpods 2, quali sono le migliori true wireless non in ear? Ecco il nostro confronto (video) proviene da TuttoAndroid.

App per chat anonime : le Migliori da usare : Sulla piazza è possibile trovare varie applicazioni che permettono di scambiare messaggi con altre persone senza rilevare la propria identità. In merito a ciò, abbiamo realizzato un articolo in cui vi proporremo quelle che sono, leggi di più...

Corsa - le Migliori app da installare subito per correre : Di Corsa! L’imperativo è categorico per chi vuole mantenersi in forma con relativa facilità. E chi corre sa quanto sia importante avere a portata di mano uno strumento che tenga traccia degli allenamenti. Un’app, per l'appunto. E se quest’app è in grado anche di motivarti, come un personal trainer in carne e ossa, ancora meglio. Oltre agli smartwatch, che ormai spopolano sui polsi di quasi tutti i runner ...