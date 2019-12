Mia nonna Peggy Guggenheim apparteneva a Venezia Scoprì Pollock e cambiò la storia

Martina Russo vince Bake Off Italia : Aprirò una pasticceria in onore di Mia nonna : L'edizione 2019 di Bake Off Italia, il talento degli aspiranti pasticceri trasmesso su Real Time, si è conclusa con la vittoria di Martina Russo. L'esuberante ventenne bolognese ha trionfato nell'ultima puntata, vincendo il premio finale: un viaggio ultra-lusso e la pubblicazione del suo primo ricettario. "Ancora non ci credo, non riesco a trovare le parole giuste da dire quindi mi limito ad un grazie a tutti coloro che hanno reso possibile ...

Alice Azzariti è la figlia di Imma Tataranni : “Faccio l’attrice per Mia nonna” : Imma Tataranni, Alice Azzariti nel cast della serie televisiva di Rai 1: interpreta la figlia Valentina Alice Azzariti è la figlia di Imma Tataranni in televisione. La giovane attrice interpreta infatti il personaggio di Valentina nella serie televisiva, una grande opportunità che lei spera diventi solo un trampolino di lancio. Il suo sogno infatti è […] L'articolo Alice Azzariti è la figlia di Imma Tataranni: “Faccio l’attrice ...

Lorenzo Dalla Porta Moto3 - GP Giappone 2019 : “Sono al settimo cielo - dedico questo risultato a Mia nonna” : Lorenzo Dalla Porta vince da campione il GP del Giappone, quartultimo round del Mondiale 2019 di Moto3. Sul tracciato di Motegi, il pilota della Honda Leopard Racing conquista il secondo successo stagionale e, approfittando delle cadute di Aron Canet e di Tony Arbolino, fa il vuoto in classifica generale a tre corse dal termine. Il nostro Portacolori, infatti, può vantare 47 lunghezze di vantaggio sull’iberico e, in vista del prossimo ...

Liechtenstein-Italia - la dolce notte di Tonali : “incredibile esordire così presto - dedico tutto a Mia nonna” : Il centrocampista del Brescia ha fatto il suo esordio in Nazionale, dedicando questo traguardo alla nonna Una serata da ricordare per Sandro Tonali quella vissuta ieri in Liechtenstein, dove il centrocampista del Brescia ha esordito ufficialmente con la maglia dell’Italia. Entrato alla mezz’ora del secondo tempo al posto di Bernardeschi, il giocatore azzurro ha dato il via all’azione del 3-0, realizzato di testa da ...

La nonna di Mila Makovec - la bimba del farmaco "su misura" : "I coetanei vendono biscotti e limonate per aiutare Mia nipote" : Mila non ha ancora 9 anni, ma già combatte contro una malattia molto rara, così rara che per lei gli scienziati hanno creato un farmaco “su misura”. Il male che affligge la bambina si chiama morbo di Batten e oggi ne parla al Corriere della Sera la nonna di Mila, Jeanie Nichols Makovec.″È cominciato quando Mila aveva 3 anni: i piedi ruotavano verso l’interno e lei inciampava. Pensavamo che fosse ...

Moto3 - Lorenzo Dalla Porta GP Thailandia 2019 : “Volevo vincere per Mia nonna. Un gran risultato in un weekend difficile” : Un GP della Thailandia 2019 da sogno quello di Lorenzo Dalla Porta che oltre all’ottavo podio stagionale vede il proprio vantaggio in classifica nel Mondiale della Moto3 salire a 22 punti sullo spagnolo Aron Canet e a 44 su Tony Arbolino. L’iberico è stato atterrato da una staccata scomposta del sudafricano Darryn Binder mentre il lombardo ha accusato problemi ad un guanto e ora per il titolo la strada diventa decisamente in ...

Paola Perego/ 'Finalmente sono nonna : Pietro è la Mia ragione di vita' : Paola Perego ospite oggi a La vita in diretta, la conduttrice ha parlato della gioia di essere nonna: 'Mio nipote Pietro è una parte di me'.