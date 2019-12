‘Mi sei scaduto come la Panicucci…’ | L’Eredità | Flavio Insinna brutalmente offeso su IG

kontrokultura

(Di domenica 1 dicembre 2019): la nuova offesa da parte degli haters Di recente, sul suo account IGha pubblicato una foto che lo mostra sorridente. Per quale ragione? In pratica l’artista capitolino era super felice per aver ottenuto un altro grandissimo successo col game show. Quest’ultimo, infatti, è riuscito a superare i cinque milioni … L'articolo ‘Mi seila Panicucci…’: L’Eredità,su IG FOTO proviene da KontroKultura.

danieleviotti : A sei mesi dalle elezioni europee del maggio scorso mi fa piacere condividere con voi l’elenco dei dirigenti nazion… - matteosalvinimi : #Salvini: ho una figlia di sei anni, faccio e farò di tutto perché possa vivere in un Paese che le permetta di usci… - CarloCalenda : .?@s_parisi? scelta rispettabile. Azione non sarà la costola di nessuno, ma se uno mi dice che la condizione per la… -