Meteo Firenze domani martedì 3 dicembre | cieli sereni

Allerta Meteo Firenze : piogge e temporali per la giornata di domani : La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala per domani, mercoledì 27 novembre, un codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico nel reticolo minore su tutto il territorio metropolitano. Rischio temporali forti per le zone del Valdarno Inferiore (Empolese) e Valdelsa-Valdera. Previste piogge anche temporalesche in particolare dal pomeriggio. L'articolo Allerta Meteo Firenze: piogge e temporali per la giornata ...

Allerta Meteo Firenze : prorogato il codice giallo : prorogato fino alle 10 di domani domenica 24 novembre il codice giallo a Firenze per rischio idrogeologico e idraulico del cosiddetto ‘reticolo minore’, ovvero i corsi d’acqua secondari come Ema, Mugnone e Terzolle. E’ la novita’, si spiega dal Comune, contenuta nel nuovo bollettino del Centro funzionale regionale (Cfr) per la zona che riguarda, oltre a Firenze citta’, anche i comuni di Bagno a Ripoli, ...

Allerta Meteo Firenze : codice rosso nell’Empolese fino a domani : La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala per oggi 17 e domani 18 novembre codice rosso per rischio idraulico nel reticolo principale per l’area del Valdarno Inferiore (Empolese), codice arancio per rischio idraulico nel reticolo principale per tutte le aree ad esclusione dell’Alto Mugello (Romagna–Toscana), codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico nel reticolo minore per tutto il ...

Allerta Meteo : a Venezia nuovo picco - a Firenze sale l'Arno. DIRETTA : Nella città lagunare previsto oggi un nuovo picco dell'acqua alta a 160 centimetri. Danni stimati oltre il miliardo di euro. Mutui sospesi per un anno. Maltempo da Nord a Sud: preoccupa l'Arno, alberi caduti a Roma, emergenza in Alto Adige. TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

Allerta Meteo Firenze : domani l’Arno rischia il superamento del primo livello di guardia : I modelli idrometrici del fiume Arno a Firenze prevedono al momento “la possibilità del superamento del primo livello di criticità (3 metri agli Uffizi) nella mattinata di domani con un ulteriore possibile graduale aumento costantemente monitorato. Dal tardo pomeriggio i livelli dovrebbero scendere lentamente di conseguenza alla riduzione delle precipitazioni“. Così la sala operativa della protezione civile secondo quanto si spiega ...

Allerta Meteo Firenze : rischio temporali forti - domani codice giallo : Allerta gialla domani a Firenze per la possibilità di forti temporali e per il rischio idrogeologico/idraulico nel cosiddetto ”reticolo minore” che comprende i corsi d’acqua secondari: in particolare Ema, Mugnone e Terzolle. Lo segnala il Centro funzionale regionale (Cfr) nel nuovo bollettino di valutazione delle criticità per la zona che riguarda sia il Comune di Firenze che quelli di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, ...

Allerta Meteo Firenze : rischio forti temporali - domani codice giallo : Allerta gialla domani a Firenze per la possibilità di forti temporali e per il rischio idrogeologico/idraulico nel cosiddetto reticolo minore che comprende i corsi d’acqua secondari: in particolare Ema, Mugnone e Terzolle. Lo segnala il Centro funzionale regionale (Cfr) nel nuovo bollettino di valutazione delle criticità per la zona che riguarda sia il Comune di Firenze che quelli di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, ...

Meteo Italia - altra giornata caldissima : oltre +30°C in Sardegna - Firenze vola a +29°C. Picchi di +26°C al Nord/Est [DATI] : altra giornata di caldo anomalo in tutt’Italia oggi, Martedì 22 Ottobre, a causa del persistente flusso meridionale di scirocco alimentato dall’attuale configurazione sinottica euro-mediterranea che ha innescato la violenta alluvione del Nord/Ovest. Le temperature massime hanno raggiunto +31°C ad Alghero, +30°C a Sassari, +29°C a Firenze, Latina, Caserta, Benevento e Trapani, +28°C a Roma, Grosseto, Guidonia, Tivoli e Oristano, ...