Mes | Meloni contro Conte | ' Voglio sapere se ha firmato cambiale con sangue degli italiani'

Mes - Giorgia Meloni fulmina Gentiloni : "Lo difende lui che ha cercato di vendere il nostro mare alla Francia" : "Paolo Gentiloni dice che non ci sono rischi su Mes? Non è il mio punto di riferimento". Giorgia Meloni, dalla convention di Fratelli d'Italia a Bologna, ironizza sulla difesa del Salva Stati proposta dall'ex premier, oggi commissario agli Affari economici dell'Ue. "Sulla difesa degli interessi nazi

Giorgia Meloni - sul Mes bombarda Conte : "Alto tradimento - Di Maio basta fare il pagliaccio" : "basta fare i pagliacci". Giorgia Meloni sul Mes bombarda Giuseppe Conte e lancia un appello a Luigi Di Maio: "Se ha un briciolo di dignità questo è il momento di farlo, ritiri la fiducia al governo". D'altronde, ricorda la leader di Fratelli d'Italia dalla convention di Bologna dando del tu al lead

Mes - Meloni strattona Di Maio nel giorno del vertice di maggioranza : «Se gli resta un briciolo di dignità - faccia cadere il governo» : Più che un avvertimento, quello di Giorgia Meloni dal Messaggero contro Giuseppe Conte è una vera e propria minaccia. Il tema è ancora la riforma del Mes, il fondo Salva-Stati che ha scatenato il fuoco di fila dal fronte sovranista contro il governo e in particolare sul premier. Tema che sarà al centro del vertice di maggioranza di questa sera a palazzo Chigi, che già si preannuncia ricco di tensioni, visto che anche Luigi Di Maio ha messo in ...

Sondaggi : Lega al 31 - 9% (-2 - 4 punti in un Mese) - il Pd torna a crescere e FdI supera il 10%. Leader : Salvini -8% - scavalcato dalla Meloni : Lega in calo, Pd in ripresa dopo l’uscita dei renziani di Italia Viva e Fratelli d’Italia che per la prima volta supera la soglia del 10%. Sono i dati più significativi consegnati dai Sondaggi realizzati da Ipsos per il Corriere della Sera. Rispetto al 31 ottobre, il Carroccio perde addirittura 2,4 punti percentuali, scendendo al 31,9% ma rimanendo saldamente primo partito. Anche per la Leadership di Matteo Salvini non va meglio: in ...

"Al lavoro per migliorare il MesSalvini-Meloni? Solo propaganda" : "La questione del Mes merita innanzitutto di essere ricostruita nel suo svolgimento e contestualizzata. Per permettere agli italiani di comprenderla appieno dobbiamo assolutamente stare alla larga dall'oscena propaganda delle opposizioni, con in testa Salvini e Meloni. Voglio dire subito una cosa: qui nessuno ha mai firmato cambiali in bianco sulle spalle dei cittadini. Segui su affaritaliani.it

Ue : Meloni - ‘aspettiamo Conte smentisca Gualtieri su Mes in aula’ : Roma, 28 nov. (Adnkronos) – “Sul Mes aspettiamo che il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, venga in Aula. Ci aspettiamo che disconosca le parole del ministro dell’Economia che ha detto che è un trattato già sottoscritto e inemendabile: se l’Italia si impegna a versare 125 miliardi di euro in un fondo che serve a salvare le banche tedesche, al quale l’Italia non potrebbe accedere, lo decide il Parlamento ...

Giorgia Meloni contro il Mes : 'Serve a salvare le banche tedesche' : Duro intervento alla Camera di Giorgia Meloni sul Mes, il Meccanismo europeo di stabilità. La leader di Fratelli d'Italia si scaglia contro il governo e chiede che il Presidente del Consiglio venga a riferire al più presto in aula, visto che questa misura entrerà in vigore senza che vi sia alcun intervento da parte del Parlamento italiano. Dopo una seduta accesissima, sospesa per bagarre, Meloni sostiene che il Parlamento viene scavalcato e che ...

Mes - Giorgia Meloni : "Vergogna Conte - dà i soldi degli italiani a Francia e Germania per salvarsi il posto" : Una "vergogna". Giorgia Meloni tuona contro Giuseppe Conte e il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, che ha definito "inemendabile dal Parlamento" il testo del Mes, il Fondo Salva Stati a cui si oppongono Lega e Fratelli d'Italia. "Ci era stato detto che sul Mes era tutto da definire e scopria

Giorgia Meloni a L'aria che tira - la reazione al sondaggio del botto di FdI : un Messaggio a Salvini : Giornate di gloria, per Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia. E un'ultima porzione di questa gloria è arrivato dall'ultimo sondaggio Swg proposto da Enrico Mentana al suo TgL7. La rilevazione dà infatti FdI in ascesa di 0,6 punti percentuali al 10,1 per cento. Cifre pazzesche, che vengono commentate d

Salvini e Meloni attaccano Conte : “complotti e tradimento” sulla riforma europea del Mes : "Se qualcuno ci infila in questa gabbia del Mes, i titoli di Stato rischiano di valere sempre meno. Se qualcuno ha firmato all'oscuro del popolo e del Parlamento lo dica adesso, altrimenti sarà alto tradimento e per i traditori in pace e guerra il posto giusto è la galera": durissime le parole di Matteo Salvini, che ha accusato Giuseppe Conte di aver ratificato la riforma sul Meccanismo di stabilità europeo senza aver informato il Parlamento. ...

Bufera su Conte per il caso Mes Salvini-Meloni : "Alto tradimento" : "Pare che nei mesi passati Conte abbia firmato di nascosto, magari di notte, un accordo in Europa per cambiare il Mes e trasformare il 'Fondo salva Stati' in 'fondo ammazza Stati' e prima che esploda, come successe per il 'Bail in', chiediamo a Conte se senza... Segui su affaritaliani.it

Maltempo : Meloni - 'Messaggio anche a Matera che vive giorni difficili' : Roma, 18 nov. (Adnkronos) - "Un messaggio dobbiamo darlo anche ai cittadini del metapontino di Matera, un'altra città simbolo dell'Italia che vive giorni molto difficili". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, ospite di 'Unomattina', a proposito dell'ondata di Maltempo che

Giorgia Meloni - il coro canta il remix del discorso sulla “famiglia tradizionale” : il finale (col Messaggio alla leader di FdI) è sorprendente : Il discorso in piazza San Giovanni di Giorgia Meloni (“sono donna, sono cristiana, sono una madre” in difesa, tra le altre cose, della famiglia tradizionale) è diventato “celebre” da quando ne è stata fatta una versione remix. La stessa leader di Fratelli d’Italia è stata accolta nei giorni scorsi, sul palco di Catania, dalla canzona e ha ironizzato: “Entro Natale uscirà il mio primo disco”. Il gruppo ...