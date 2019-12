anteprima24

(Di domenica 1 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto“La consigliera regionaleche, forse, sarà di nuovo candidata, inutilmente, a presidente della Regione Campania, in una riunione a Benevento per intimi ha detto: “è undella politica”, volendodeprezzare la mia lunga attività politica. È vero, sono un. Essi vivevano oltre il pre, ogni immaginazione. E proprio come unhotante epoche politiche, tanti politici, ma, confesso, un movimento politicoincapace,evanescente,fintamente moralista,ambiguo,ideologicamente arrogante nelle mie ere “glaciali” non lo avevo mai. Si rassegni la, quando lei non ci sarà,, uso la grammatica di Cesare, ci sarà ancora. Il loro fenomeno è in via, per fortuna, di estinzione”. Lo dichiara il sindaco di Benevento, Clemente. Qui le dichiarazioni di ...

