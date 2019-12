Marta Bassino vince il gigante di Killington | seconda la Brignone

Sci alpino - Marta Bassino : “Sono entusiasta”; Federica Brignone : “Ho sciato in modo deciso - un podio che mi dà la carica giusta” : Una giornata che rimarrà nel cuore e nel cervello per lo sci alpino azzurro. La pista di Killington, sede del gigante femminile di Coppa del Mondo 2019-2020, sorride decisamente al Bel Paese. Dopo il successo del 2018 firmato da Federica Brignone, è arriva una doppietta strepitosa nel secondo appuntamento di questa specialità dell’annata. Marta Bassino e Brignone per l’appunto hanno occupato i primi due posti della classifica finale ...

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Killington 2019 in DIRETTA : Brignone in testa nella seconda manche! Marta Bassino difende il primo posto della prima manche! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.43: Rebensburg ha 11 centesimi di vantaggio all’intermedio, ora il muro 19.41: TIRA UNA RIGA FEDERICA Brignone NEL FINALE!!!! E’ prima CON 84 centesimi di vantaggio e fa segnare il primo tempo di manche!!! 19.41: Brignone all’intermedio ha 1 centesimo di vantaggio 19.40: E’ prima la svizzera Wendy Holdener che disputa una buona manche, pur perdendo tanto nel finale e va in ...

VIDEO Sci alpino - Marta Bassino in testa dopo la prima manche del gigante di Killington : riviviamo la gara dell’azzurra : Marta Bassino ha letteralmente fatto saltare il banco nella prima manche del gigante di Killington, prova valida per la Coppa del Mondo 2019-2020 di sci alpino. L’azzurra si è inventata una magia spettacolare sulle nevi statunitensi e ha sovvertito il pronostico della vigilia riuscendo a mettersi alle spalle le annunciate big Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova, la nostra portacolori si presenterà alla seconda manche con 23 centesimi sulla ...

Sci alpino - Marta Bassino illumina nella prima manche a Killington! Prima davanti a Vlhova - settima Brignone : E’ una Marta Bassino semplicemente perfetta nella Prima manche del gigante femminile di Killington. Il forte vento ha portato gli organizzatori ad abbassare la partenza, creando in questo modo una gara sprint, ma non ci sono stati problemi per la piemontese, che è stata eccezionale nella parte alta, infliggendo oltre tre decimi a tutte le avversarie. In seconda posizione ha chiuso Petra Vlhova, che ha chiuso a 23 centesimi ...

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Killington 2019 in DIRETTA : Marta Bassino meravigliosa - è al comando dopo la prima manche! Dalle 19.00 si lotta per la vittoria! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.29: E’ 20ma la norvegese Tviberg che chiude a 2″19 da Bassino 16.27: La norvegese Haver-Loeseth, reduce da infortunio, conclude la sua prova a 2″38 ed è 23ma 16.25: La canadese Gagnon subisce un ritardo di 2″07 ed è 19ma 16.24: Ellenberger chiude al 17mo posto a 1″87 dalla testa 16.21: La svizzera Gut è sedicesima a 1″61 da Bassino. Non si risolleva ...

Sci alpino - Gigante femminile Soelden 2019 : anche Federica Brignone e Marta Bassino tra le candidate alla vittoria : E’ tutto pronto a Soelden per l’inizio della Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020 con la classica gara d’apertura, il Gigante femminile, che si disputerà domani. Tante le favorite, come sempre, in questa specialità che resta una delle più spettacolari ed equilibrate in campo femminile, anche se a nostro modestissimo avviso non come le gare veloci. Le principali candidate alla vittoria sono la statunitense Mikaela Shiffrin, vincitrice ...