Mara Venier si scusa a Domenica In | “Non ci hanno avvisato che…”

(Di domenica 1 dicembre 2019)In:sicon il pubblico per l’esibizione sfumata di Gianna Nannini E’ stata una puntata movimentata quella di oggi diIn, per via della durata ridotta e non solo. Infatti, mentre Gianna Nannini si stava esibendo in diretta con il suo nuovo singolo La differenza, la cantante è stata sfumata all’improvviso ed è partito subito lo Speciale Tg1 dedicato alla visita del Papa a Greccio. Alle 17, al ritorno dopo lo speciale,si èta con il pubblico dicendo: “Io devormi per quello che è successo prima. Gianna Nannini è stata sfumata e chiedoio, ma noi non siamo stati avvisati che ci avrebbero interrotti, per cui chiedoa tutti i nostri telespettatori, ma siamo stati colti di sorpresa anche noi!” Aggiungendo, inoltre, che avevano dei minutaggi molto precisi. La padrona di casa del contenitore ...

