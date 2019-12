Manovra verso l’azzeramento della sugar tax sui succhi di frutta

Bollette - verso proroga in Manovra della fine maggior tutela. Quasi 20 milioni di clienti nell’elettrico : Il governo valuta due ipotesi sulla fine del mercato di maggior tutela nell’elettricità e nel gas attualmente prevista per il 1° luglio 2020: allo studio un allungamento a dicembre 2020 o il rinvio di un anno

Manovra - verso dimezzamento plastic tax : 11.35 La tassa sulla plastica sarà "sostanzialmente dimezzata" con un ampliamento della platea dei prodotti esentati, allargando oltre ai compostabili anche a quelli con una parte riciclata. Lo riferiscono fonti di governo spiegando che, al momento, gli emendamenti governativi sono stati ridotti a una cinquantina rispetto alle 200 proposte di modifica presentate dai ministeri,ma sono ancora al vaglio della Ragioneria. Sono 184 gli emendamenti ...

Manovra : verso la conferma nel 2020 per il «bonus verde» - più asili nido : Proroga sullo sconto al 36% (fino a massimo 3mila euro) per le spese per risistemare o attrezzare giardini e terrazzi. Un «pacchetto famiglia» tra emendamenti segnalati da Pd, M5S e Iv

Manovra - verso conferma bonus verde anche nel 2020 : Si va verso una conferma, anche per il 2020, del cosiddetto 'bonus verde', cioe' lo sconto al 36% fino a massimo 3mila euro per le spese sostenute per risistemare o attrezzare giardini e terrazzi. A chiederlo ci sono gia' diversi emendamenti dei gruppi (tra cui Pd, Leu e M5S) che hanno segnalato le proposte di modifica alla commissione Bilancio del Senato. Ma il tema, secondo quanto viene riferito, e' stato oggetto anche della riunione di ieri ...

Manovra - plastic tax : il governo verso un prelievo dimezzato e un rinvio della misura : Continua la discussione sulla plastic tax: il governo starebbe pensando di ridurre la platea di prodotti soggetti a prelievo, insieme a una riduzione sull'entità dello stesso. Si starebbe ipotizzando un rincaro fra i 60 e i 40 centesimi al chilo, invece dell'euro attualmente previsto. In cantiere anche un possibile rinvio: da aprile a luglio 2020.Continua a leggere

Manovra - auto aziendali e plastic tax verso il dimezzamento : L?articolo 4 del decreto fiscale, e precisamente la norma che impone alle imprese committenti di versare le ritenute fiscali per conto di quelle a cui affidano un appalto o un subappalto,...

Manovra : fonti governo - ‘verso addio tassa auto aziendali e rinvio plastic tax’ : Roma, 5 nov. (Adnkronos) – Potrebbe saltare, cancellata con un colpo di bianchetto, la tassa sulle auto aziendali prevista dalla Manovra. Mentre si starebbe pensando a un rinvio “significativo”, ben oltre la data di luglio di cui si vociferava nei giorni scorsi, della tassa sulla plastica. E’ quanto rivelano fonti di governo all’Adnkronos, spiegando che sarebbe questo l’orientamento che starebbe ...

La Manovra economica verso la versione definitiva. Ecco cosa contiene l'ultima bozza : Prende forma Prende forma la manovra economica del governo giallo-rosso. Nell’ultima bozza del documento ci sono lo stop all’aumento della cedolare secca sugli affitti, si ferma la stretta sulla Flat tax per i lavoratori autonomi e nuove risorse per il piano Impresa 4.0 ma per investimenti che siano sostenibili dal punto di vista ambientale. Il vertice di maggioranza di ieri ha corretto il disegno di legge di Bilancio, approvato ...

Manovra - Commissione Ue verso il via libera preliminare al Dpb dell'Italia : La Commissione europea si prepara a dare il suo via libera preliminare al documento programmatico di bilancio dell’Italia, anche se il giudizio definitivo sulla Manovra sarà adottato a novembre. Lo riporta l’agenzia di stampa Agi.La Commissione avrebbe tempo fino a mercoledì per contestare la Manovra a causa di una deviazione grave dagli obiettivi del Patto di Stabilità e Crescita e chiedere una nuova versione ...

Manovra : Savini (Fi) - ‘governo spinge ceto medio verso il basso’ : Roma, 22 ott. (Adnkronos) – ‘Il governo sta spingendo il ceto medio verso il basso, complicando la vita e aumentando le tasse a chi lavora e produce. In Italia l’ascensore sociale è fermo al piano terra, non c’è possibilità per i giovani capaci di emergere e farsi strada e, se per caso qualcuno si mette in proprio e ci riesce, magari aprendosi una partita Iva, arriva subito la sinistra a punirlo e a riportarlo ...

Sulla Manovra la Ue chiede chiarimenti Governo verso l’accordo su contanti e pos : La Commissione Ue invierà oggi una lettera per avere maggiori dettagli Sulla bozza di legge di Bilancio. A Palazzo Chigi, intanto, incontro tra premier e ministro degli Esteri

Manovra - verso l'accordo su contanti e carcere per gli evasori : Nel corso degli incontri bilaterali di oggi a palazzo Chigi sarebbero stati superati alcuni nodi come quello dei pos e la questione del carcere agli evasori.Temi che saranno definiti - si spiega in ambienti qualificati di governo - nel vertice di maggioranza in corso in questi minuti. Resterebbe ancora da definire il capitolo delle partite Iva.

Manovra 2020 con il botto - 8 miliardi di nuove tasse del Conte bis - M5S in rivolta si va verso una nuova crisi di governo? : Sono all’incirca 8 miliardi gli introiti previsti dalla nuova legge di bilancio grazie alle nuove tasse e balzelli in arrivo. La stesura della nuova legge finanziaria ha provocato non pochi mal di pancia all’interno del governo. In particolare nel M5S che sul suo sito ufficiale ha rilasciato un durissimo comunicato stampa chiedendo un immediato incontro chiarificatore con il Premier Conte e con gli altri partiti di maggioranza, Pd in ...

Manovra - Conte duro : "Resta così" Verso vertice di governo lunedì : Il presidente del Consiglio blinda la Manovra dopo due giorni di polemiche sulle tasse. E sulle partite Iva: "Io contro di loro? Che fesserie, ho alzato l'aliquota. Chi non fa squadra è fuori dal governo" Segui su affaritaliani.it