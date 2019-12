Manovra | tra le novità per la casa arriva anche il bonus rubinetti

Manovra - Boschi : “Contratto di governo? Il termine non mi piace. Bisogna migliorare legge di Bilancio” : “Non mi piace il termine ‘contratto di governo’, non mi piaceva già quando ero all’opposizione del governo giallo-verde”. A dirlo è Maria Elena Boschi di Italia Viva a margine di un convegno sulla violenza contro le donne organizzato dal partito. Commentando sullo Ius Culturae, l’ex ministra ha commentato che per Iv non c’è problema a votarlo ma che ci sono “risposte da dare”, mentre ...

Bollo auto : maggiori controlli per chi evade la tassa tra le novità della Manovra : Bollo auto: arrivano delle novità che potrebbero cambiare i controlli sul mancato pagamento della tassa automobilistica. Secondo quando si apprende da Il Sole 24 Ore, le nuove disposizioni relative alla tassa potranno andare in vigore una volta che verrà approvato l’emendamento del governo in tal senso che, secondo il programma, sarà depositato lunedì 25 novembre in commissione Finanze alla Camera. La lotta all'evasione è uno dei punti più ...

Manovra - la digitalizzazione della Pubblica amministrazione : le multe arriveranno via web : Emerge l'ipotesi di una piattaforma per le notifiche digitali della Pubblica amministrazione, su cui sarà possibile ricevere anche le multe. Ma non solo: potrà essere usata anche per le comunicazioni dell'Agenzia delle entrate. La misura è collegata alla diffusione dell'identità digitale. La ministra dell'Innovazione Paola Pisano punta all'adozione, da parte di tutti i cittadini, dell'identità digitale entro il 2022 per superare l'attuale ...

Manovra - Comuni potranno pignorare conti in caso di mancato pagamento delle tasse (non delle multe) : Una norma contenuta nella legge di Bilancio prevede che i Comuni e le Province possano pignorare i conti correnti, gli stipendi, o procedano con il fermo dell'auto, in caso di mancato pagamento dei tributi locali da parte dei contribuenti. Il presidente del Consiglio Conte minimizza: "I cittadini non si devono preoccupare. Non mi risulta".continua a leggere

Manovra : Gualtieri - ‘drastico taglio costi transazioni e-pagamenti’ : Roma, 19 nov. (Adnkronos) – “Ai fini di una maggiore tracciabilità e trasparenza delle transazioni commerciali in chiave anti-evasione, il Governo intende agevolare i pagamenti elettronici riducendo drasticamente i costi delle transazioni non in contanti”. Lo ha detto il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri alla cerimonia di inaugurazione del nuovo anno accademico della Gdf.L'articolo Manovra: Gualtieri, ...

Parte l'assalto alla Manovra : la guerra tra gli alleati di Governo dietro la valanga di emendamenti : Con la presentazione dei 4500 emendamenti in Commissione Bilancio al Senato, inizia il consueto balletto parlamentare intorno alla manovra. Una valanga di proposte che sarà discussa solo in Parte, e ancor meno verrà approvata. Ma può invece tornare utile in quella che al momento sembra sia l’unica cosa interessi alle forze di maggioranza: la guerra delle bandierine fatta di accuse reciproche e di recriminazioni. La ...

Manovra - Giuseppe Provenzano : “Il messaggio no tax è il messaggio della destra più estrema” : Il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, è intervenuto sugli emendamenti alla Manovra, difendendo le misure del governo: "Si può intervenire su tutto, ma la plastic tax non va tolta di mezzo. Il messaggio no tax è il messaggio della destra più estrema. No tax vuol dire scuola e sanità private. Non dobbiamo alzare la pressione fiscale, ma redistribuirla per evitare di pesare sulla classe media".Continua a leggere

Manovra - parte la carica degli emendamenti. M5s e Pd : “Limitare la stretta su auto aziendali ai nuovi contratti” : Limitare la stretta sulle auto aziendali ai nuovi contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2020. Lo prevede uno dei 400 emendamenti alla Manovra presentati dal M5S. Obiettivo è permettere alle aziende di programmare un ricambio del parco aziendale con veicoli ibridi o elettrici senza incidere su quelli già noleggiati. I Cinque stelle propongono anche di ridurre l’aliquota Iva sui kit di pannolini lavabili per l’infanzia. In commissione ...

L'iter della Manovra entra nel vivo. L'incognita è Renzi : La manovra sarà al centro dei lavori parlamentari di questa settimana e il governo, dopo la pioggia di emendamenti arrivati anche dalle forze politiche di maggioranza, prova a serrare i ranghi per evitare non solo l'assalto alla diligenza, ma anche possibili incidenti di percorso. E mentre prosegue la battaglia a distanza tra Pd e Renziani, Matteo Salvini punta tutto sulla conquista dell'Emilia Romagna per dare un colpo ferale ...

M5s - il senatore Grassi annuncia l’addio : “Abbandonare è legittima difesa. Contrario ad Agenzia per la ricerca - non voto la Manovra” : Il senatore del Ugo Grassi annuncia all’Adnkronos la sua volontà di dire addio Movimento 5 stelle: “A questo punto per me abbandonare il Movimento diventa legittima difesa”, ha accusato il parlamentare. Grassi, avvocato e professore ordinario di Diritto civile, ha spiegato che non voterà la prima legge di bilancio del governo giallorosso perché Contrario all’istituzione di una Agenzia nazionale per la ricerca, prevista dalla ...

Manovra : Conte - ‘testo non può essere stravolto’ (2) : (Adnkronos) – Il premier ha quindi ricordato il lavoro fatto dal governo per trovare i 23 miliardi di risorse ‘uno sforzo incredibile”, ha detto. Non solo. ‘Abbiamo trovato anche altre risorse, abbiamo introdotto misure che i cittadini aspettavano da tempo, una su tutte l’abolizione del super ticket”. Tra le altre misure citate da Conte anche il taglio del cuneo fiscale, la misura impresa 4.0, il fondo ...

Manovra : Conte - ‘testo non può essere stravolto’ : Roma, 14 nov. (Adnkronos) – Rispettare il lavoro del Parlamento, lavoro di squadra per superare le criticità ma con una premessa fondamentale: il testo della Manovra non può essere stravolto. Questo, in estrema sintesi, il ragionamento portato al tavolo sulla Manovra dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Un vertice ‘allargato’, anche con l’obiettivo di calibrare i tempi dei lavori parlamentari.“Questo ...