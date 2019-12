Maltempo | nuova frana | A6 Torino-Savona nuovamente chiusa Altre frane a Genova e in

Nuova Perturbazione sull'Italia - Maltempo nelle prossime ore : Roma - MALTEMPO AL NORDOVEST - Una Nuova Perturbazione atlantica ha raggiunto l'Italia a partire dalle regioni di Nordovest dando luogo ad un peggioramento. Dopo la breve tregua di inizio settimana sono così riprese le piogge su Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, ovest Emilia e alta Toscana e risultano anche di una certa intensità su alcune zone recentemente martoriate dalla pesantissima ondata di MALTEMPO. E' ...

Maltempo - nessuna tregua in Liguria : domani nuova allerta meteo per temporali : Torna il Maltempo in Liguria, con l'allerta meteo da domani per piogge diffuse e temporali. Inizialmente l’allerta sarà gialla mercoledì su tutta la regione dalle 3 alle 8. Poi diventerà arancione in alcune zone. Sono previsti rovesci e temporali anche forti che potranno interessare tutto il territorio.Continua a leggere

Allerta Meteo per Mercoledì 27 Novembre : nuova pesante ondata di Maltempo - rischio nubifragi e allagamenti : Allerta Meteo – Dopo qualche giorno di tregua o all’insegna di fenomeni comunque attenuati e localizzati, ecco ripresentarsi un’altra pesante ondate di maltempo per le regioni settentrionali, ma in particolare, ancora una volta, per quelle di Nordovest. Un cavo depressionario, legato a una profonda depressione in prossimità del Regno Unito, si abbasserà di latitudine nelle prossime ore andando ad indirizzare un flusso ...

Maltempo in Calabria - nuova Allerta Meteo per Lunedì 25 Novembre : allarme ARANCIONE su tutta la Regione : Il Maltempo sta colpendo in queste ore la Calabria con piogge torrenziali che provocano disagi per gli allagamenti. Nel pomeriggio/sera il Maltempo si intensificherà nelle province di Cosenza, Crotone e Catanzaro, ma anche domani, Lunedì 25 Novembre, avremo forti piogge e temporali su tutta la Regione. Il Centro Funzionale Multirischi dell’Arpacal, come ente ufficiale di protezione civile, ha appena inviato il nuovo aggiornamento del ...

Maltempo Genova - nuova frana a Rivarolo : “Non uscite di casa - massima prudenza” : Occhi puntati sulla Liguria dove da stamani le forti piogge stanno interessando Genova e diverse parti della Regione, causando danni e disagi. A Trasta, nella frazione del quartiere genovese di Rivarolo 5 persone in via Mario Adda sono isolate per una nuova frana. Sul posto i vigili del fuoco. Gia’ alcune ore fa era stato deciso di far sfollare alcune persone in via Rivarolo e a Teglia in via precauzionale. “Non uscite di casa, ...

Nuova ondata di Maltempo sull'Italia : Questo autunno di piogge record non dà tregua: è in arrivo una Nuova forte ondata di maltempo sulla Penisola, con forti piogge che colpiranno soprattutto il Nord: allerta rossa della Protezione Civile per la Liguria, allerta arancione in quasi tutta l'Italia settentrionale, con le precipitazioni che si spingeranno fino al Centrosud. Ed è allarme in Veneto per il rischio piena del Po, mentre Venezia torna a guardare con ansia i ...

Maltempo Liguria - nuova allerta rossa : “Sarà un ‘materasso di acqua’ 10cm” : “Sarà un evento meteorologico che si vede poche volte, ci attendiamo quantitativi ragguardevoli di pioggia in Liguria, un ‘materasso d’acqua’ alto 10 centimetri sul centro-ponente della Regione non uniformemente distribuiti”. Così la dirigente del centro meteo Arpal Francesca Giannoni spiega cosa dovrà aspettarsi da questa notte gran parte della Liguria che sarà in allerta rossa. C’è preoccupazione anche per ...

Maltempo Liguria - nuova allerta rossa : alle 18 punto stampa di Toti e Bucci nella Protezione civile : Oggi pomeriggio alle 18 a Genova nel centro della Protezione civile di viale Brigate Partigiane il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e il sindaco di Genova Marco Bucci hanno convocato un punto stampa per aggiornare sull’ondata di Maltempo attesa domani in Liguria, dove nelle province di Imperia, Savona e gran parte di quella di Genova Arpal ha diramato l’allerta rossa, mentre nell’entroterra del golfo del Tigullio ...

Previsioni meteo 22 novembre : nuova perturbazione - allerta Maltempo al Nord : Come sarà il tempo domani? Secondo le Previsioni meteo del 22 novembre gran parte dell’Italia dovrà fare i conti con il maltempo. Sta arrivando una nuova perturbazione di origine atlantica e la Protezione civile ha diramato allerta arancione su settori di Veneto ed Emilia-Romagna. Nel weekend il tempo peggiorerà ancora.Continua a leggere

Allerta Meteo della Protezione Civile : nuova ondata di Maltempo - criticità arancione in Veneto e Emilia-Romagna [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Una nuova perturbazione di origine atlantica tende ad interessare il nostro Paese, apportando le prime precipitazioni rilevanti su Liguria e Piemonte. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione Civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni Meteorologiche avverse. I ...

ULTIME NOTIZIE/ Oggi - ultim'ora Maltempo : nuova allerta meteo in Liguria e Campania : ULTIME NOTIZIE, ultim'ora Oggi. Notte da incubo per un gioielliere di Brescia: un rapinato lo ha accoltellato più volte, 21 novembre 2019,

Allarme per il Maltempo - nel week end nuova incursione ciclonica : Roma - Dall'Atlantico rimane sempre un vasto canale depressionario che si inoltra sul Mediterraneo e continua ad inviare perturbazioni verso l'Italia. Una di queste ha esaurito i suoi effetti mercoledì, ma è già pronta ad entrarne in azione una nuova la cui parte più avanzata determinerà un progressivo guasto a cominciare dal Nord, Sardegna e tirreniche, con effetti che si intensificheranno venerdì. METEO ...

Previsioni Meteo Milano : pausa più asciutta - ma clima ancora umido. Nuova forte ondata di Maltempo all’orizzonte : Previsioni Meteo Milano – Ennesima giornata pienamente autunnale, quella di ieri, su capoluogo lombardo con fronti perturbati incessanti provenienti dal medio-alto Tirreno e rovesci in serie, in alcune fasi, specie nelle ore centrali, anche forti. Ultime piogge ancora in nottata, poi il minimo si è allontanato verso Est e le precipitazioni sono cessate. Mattinata, quella odierna, all’insegna del cielo coperto, anche foschia, ma tempo ...

Maltempo - situazione critica in Alto Adige : nuova frana sulla linea ferroviaria della Val Pusteria - rimarrà chiusa almeno un mese : Nuovo smottamento sulla linea ferroviaria della Val Pusteria, chiusa da giorni dopo l’ondata di Maltempo in Alto Adige. A Valdaora su un pendio boschivo ha ceduto un tratto di banchina. Per alcuni metri i binari sono sospesi nel vuoto sotto una voragine di decine e decine di metri. A poca distanza dal luogo della frana, poco dopo, due enormi sassi sono finiti sui binari della linea ferroviaria della val Pusteria. I lavori di repristino si ...