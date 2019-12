Maltempo Nord Italia | piena del fiume Po | 140 mucche perse nel pavese

Allerta Meteo - l’aria fredda spinge un forte Ciclone sul Maghreb e sull’Italia torna lo scirocco : Maltempo al Nord - caldo al Centro/Sud : Il mese di Dicembre è iniziato stamattina così com’era trascorso più o meno tutto Novembre: soffia lo scirocco in tutt’Italia, piove al Nord/Ovest e soprattutto in Liguria, con picchi di 35mm già caduti a Genova dove ci sono +8°C. Piove con +5°C a Novara, +6°C a Torino, Asti e Alessandria, e le precipitazioni si intensificheranno nel pomeriggio su tutto il Nord e nell’alta Toscana, con nuove nevicate sulle Alpi. Intanto a ...

Allerta Meteo - Maltempo su Nord Italia e Francia meridionale nel weekend : tornano forti piogge e rischio alluvioni e frane : A meno di una settimana dalle piogge torrenziali per l’ennesima Tempesta Mediterranea di novembre 2019, il più piovoso nella storia dell’Italia, una nuova tempesta minaccerà l’area tra la Francia meridionale e il Nord Italia. Le alluvioni della scorsa settimana hanno provocato 9 vittime in tutta l’area interessata e gravi danni a strade e comunità. Nel corso di questo weekend, invece, località da Marsiglia a Nizza, Genova e Milano vivranno altre ...

Previsioni Meteo Aeronautica Militare : inizio dicembre con un nuovo ciclone - freddo al Nord e Maltempo in tutta Italia : Il bollettino del servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare: le Previsioni Meteo per oggi, domani e prossimi giorni. Oggi al Nord: cielo inizialmente da poco a parzialmente nuvoloso per il passaggio di nubi alte e sottili; ampi spazi di sereno dalla mattinata, con temporaneo aumento delle nubi sul Veneto e la Romagna al pomeriggio. Molte nubi sulle aree alpine con deboli nevicate sui rilievi di confine oltre i 1200-1300 metri; poco ...

Previsioni meteo - nel weekend torna il Maltempo : in arrivo gelo e neve da Nord a Sud : Che tempo farà nel weekend? Dopo una breve tregua, il maltempo tornerà sull'Italia tra sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre, con gelo e abbondanti nevicate anche a bassa quota. Le regioni più colpite da temporali e nubifragi saranno quelle settentrionali, con occhi puntati soprattutto sulla Liguria. Andrà meglio al Sud, dove il tempo sarà più stabile. gelo polare in arrivo la prossima settimana.Continua a leggere

Allerta Meteo - forte Maltempo al Nord e nelle Regioni tirreniche. Caldo eccezionale da Bologna in giù [MAPPE e DATI] : Nuova ondata di maltempo sull’Italia centro/settentrionale già col fiato sospeso per la piena del Po: forti temporali stanno colpendo la Liguria, dove molte località si apprestano a raggiungere l’eccezionale dato di 1.000mm di pioggia mensile in un mese di Novembre di piogge da record. nelle ultime ore, intanto, in Liguria sono caduti 121mm di pioggia a Sant’Alberto di Bargagli, 119mm a Bragalla e Pezzonasca, 111mm a Cabanne di ...

Maltempo - tornano le piogge al Nord : allerta rossa in Emilia Romagna - Lombardia e Veneto : piogge e temporali sul Nord Italia. Fiumi sotto osservazione, con particolare attenzione ai livelli del Po. allerta arancione in Liguria

Maltempo senza sosta - nel 2019 34 vittime : domani tornano le piogge al Nord-Ovest - allerta rossa per il Po : La piena del Po è da allerta rossa fino a sabato nell’ultimo tratto del grande fiume, mentre è previsto l’arrivo di nuove piogge. È ancora allerta per il Maltempo su molte regioni italiane. Nel 2019, oltre 200 eventi di calamità naturali hanno causato 34 vittime in Italia, ha detto il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli. Da nord a sud sono state presentate 14 richieste per il riconoscimento dello stato d’emergenza. ...

Allerta Meteo - nuovo pesante avviso della protezione civile per Mercoledì 27 : allarme rosso per la piena del Po - forte Maltempo al Centro/Nord [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo . Dopo due giorni di tregua torna il maltempo, che interesserà sopratutto il Nord Italia, preoccupato in queste ore dalla piena del Po a causa della quale si stanno verificando evacuazioni e danni. Un nuovo impulso perturbato atlantico in arrivo sul nostro Paese interesserà, nella giornata di domani, il Settentrione e, localmente, anche le regioni centrali tirreniche con piogge e fenomeni localmente di forte intensità e il rinforzo ...

Maltempo estremo e piena del Po : le inondazioni in Nord Italia viste dallo Spazio [FOTO] : Acquazzoni torrenziali hanno colpito ripetutamente molte parti d’Italia questo mese, con inondazioni estreme che hanno causato devastazione nell’Italia settentrionale. La provincia di Alessandria è stata una delle zone più colpite. A corredo dell’articolo un’immagine multi temporale utilizza due immagini separate acquisite dalla missione Copernicus Sentinel-1 il 13 ed il 25 novembre rispettivamente. Le aree inondate sono ...

Maltempo - allerta fiumi al Nord. Genova - chiuso tratto A26 : L’ondata di Maltempo che ha devastato la Liguria e il Piemonte (FOTO) ha lasciato il nord-ovest, dove la situazione è migliorata. Altre regioni sono state colpite in queste ultime ore, in particolare la Sardegna e la Calabria (FOTO). Resta l'allarme per la piena del Po, in Emilia Romagna e per il Veneto. In 48 ore gli interventi dei vigili del fuoco in tutta Italia sono stati 2.300 e sono stati mobilitati migliaia di volontari della ...

Maltempo - ancora piogge ed esondazioni : danni da Nord a Sud. FOTO : Dopo le alluvioni del 24 novembre, quando a Savona una frana ha fatto crollare un viadotto, in tutta la Penisola si fanno i conti con nuovi disagi. Oltre al Ticino a Pavia fa paura il livello del Po nel Cremonese. Situazione critica anche in Sardegna. AGGIORNAMENTI

Maltempo Calabria : forti piogge nel centro/nord della regione - picchi di 40 mm in 12 ore [DATI] : La nottata appena trascorsa ha fatto registrare fenomeni di precipitazione diffusa soprattutto nelle zone centro-settentrionali della Calabria: lo rende noto Arpacal. I valori cumulati registrati, tuttavia, risultano notevolmente inferiori a quelli delle ore precedenti, con massimi, nelle 12 ore, di 40 mm a Maida-Licciardi e 30 mm a Feroleto. Valori che si aggirano sui 30 mm sono stati registrati anche nel Crotonese e nel Paolano. Al momento si ...

Il Maltempo flagella il Nord-ovest. Crolla viadotto in Liguria - donna dispersa nel fiume Bormida : Non dà tregua l'ondata di maltempo che sta flagellando Liguria e Piemonte. La domenica è particolarmente difficile nel Savonese, dove è Crollato un tratto di viadotto. Al momento non ci sarebbero feriti ma sia attende ancora la conferma ufficiale. Gravi criticità anche nell'Alessandrino, dove una donna di 52 anni è dispersa dopo essere stata travolta dalla piena del fiume Bormida a Sezzadio. Anche nel Cuneese molte zone sono ...

Crolla viadotto - frana montagna la causa. Maltempo nel Nord-ovest - una dispersa : Crolla un pezzo di viadotto della Autofiori sulla A6 Torino-Savona a poca distanza dal capoluogo di provincia ligure, all'altezza di Altare. Il crollo è stato causato da un frana. Per le forti piogge ha ceduto un tratto di montagna, che si e' portata via una trentina di metri del viadotto all'altezza dell'abitato di Madonna del Monte. Al momento non si può confermare né smentire se ci fossero auto in transito al momento del crollo come comunica ...