Maltempo | neve in montagna | alto rischio di enormi valanghe dalle Alpi Cozie fino alle

Previsioni meteo - nel weekend torna il Maltempo : in arrivo gelo e neve da Nord a Sud : Che tempo farà nel weekend? Dopo una breve tregua, il maltempo tornerà sull'Italia tra sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre, con gelo e abbondanti nevicate anche a bassa quota. Le regioni più colpite da temporali e nubifragi saranno quelle settentrionali, con occhi puntati soprattutto sulla Liguria. Andrà meglio al Sud, dove il tempo sarà più stabile. gelo polare in arrivo la prossima settimana.Continua a leggere

Maltempo : Arpav - in Veneto novembre da record per pioggia - neve e temperature : Venezia, 27 nov. (Adnkronos) - Si sta per concludere l’ultimo mese dell’autunno meteorologico contraddistinto quest’anno da una anomala successione di perturbazioni che ha provocato anche in Veneto una serie di eventi pluviometrici importanti, spesso a carattere sciroccale con piogge anche forti e a

Maltempo in Valle d’Aosta : torna la neve - convocato il Comitato operativo per la viabilità : La Presidenza della Regione Valle d’Aosta informa che è stato convocato per domani, mercoledì 27 novembre, alle ore 16:30 nella sala funzioni della Protezione civile il Comitato operativo per la viabilità. Alla presenza del Presidente della Regione Antonio Fosson, del vice Presidente Renzo Testolin e dell’Assessore ai Trasporti Luigi Bertschy, il Comitato, presieduto dal Capo della Protezione civile regionale Pio Porretta, traccerà una ...

Maltempo Piemonte : oltre i 2000 metri fino a 2 metri di neve fresca : fino a 2 metri e 10 centimetri di neve fresca oltre i 2000 metri. In Piemonte in quasi 4 giorni di Maltempol e nevicate in alta montagna sono state particolarmente abbondanti: in alcune zone – sono i dati del bollettino valanghe di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) – lo spessore ha raggiunto i 160-210 centimetri oltre i 2.300-2.400 metri di altitudine. In tutti i settori alpini del Piemonte si misurano 70 cm di ...

Maltempo : salvi i due escursionisti bloccati dalla neve a Sauze di Cesana : Si sono concluse le operazioni di recupero dei due escursionisti bloccati a causa del Maltempo e della neve presso il Bivacco Rattazzo intorno a quota 2200 metri nel comune di Sauze di Cesana (Torino). Ieri l'elevato rischio di valanghe, 4 su una scala di 5, aveva impedito al Soccorso Alpino di intervenire.Continua a leggere

Maltempo : due escursionisti bloccati dalla neve a 2.200 metri - impossibili i soccorsi a causa del rischio valanghe : Due escursionisti sono bloccati dalla neve ai 2.200 metri del bivacco Rattazzo, nel territorio di Sauze di Cesana (Torino). L’elevato rischio di valanghe, 4 su una scala di 5, ha impedito al Soccorso Alpino, contattato dagli stessi escursionisti, di intervenire e le ridotte condizioni di visibilita’ non consentono all’elicottero di alzarsi in volo. Per questo motivo si e’ deciso di aspettare il probabile miglioramento ...

Maltempo - bufera di neve : interrotta la Cuneo-Ventimiglia : A causa di una bufera di neve la ferrovia Cuneo–Nizza–Ventimiglia è interrotta, tra Limone e Ventimiglia. Disagi anche sulla linea Alessandria-Acqui-San Giuseppe-Savona, interrotta nel tratto Acqui-San Giuseppe per una frana, e nella tratta San Giuseppe-Savona per caduta rami. L'articolo Maltempo, bufera di neve: interrotta la Cuneo-Ventimiglia sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - notte di paura al Nord/Ovest : 161 evacuati in Piemonte - 500mm di pioggia e 450 persone isolate a Genova - Savona sott’acqua - Alpi sommerse di neve [LIVE] : Situazione critica a Savona, dove da ieri sera sono caduti 283mm di pioggia. La pioggia alluvionale che cade senza sosta da oltre 24 ore ha allagato una parte della citta’ con l’acqua che ha superato la soglia dei marciapiedi. Molte vie sembrano corsi d’acqua. Il torrente Letimbro si e’ ingrossato e la protezione civile comunale ha deciso di chiudere tutti i ponti sul torrente. “Non uscite da casa“, e’ ...

Maltempo - cade dal tetto mentre spala la neve : ferito gravemente : Dopo l’incidente mortale che si è verificato nel pomeriggio a Malles, dove un uomo è morto cadendo dal tetto sul quale stava spalando la neve, un incidente simile si è verificato verso le ore 17 ad Aldino (provincia di Bolzano). Un contadino 50enne è caduto dal tetto che cercava di liberare dalla neve. L’uomo è rimasto gravemente ferito. È stato elitrasportato all’ospedale di Bolzano dall’elicottero della protezione ...

Maltempo Isernia : piano neve per emergenze in prefettura : Il Prefetto di Isernia, Cinzia Guercio, ha convocato una riunione per verificare “lo stato delle pianificazioni da attuare in caso di emergenze connesse alle precipitazioni nevose, sia per quanto attiene alla viabilità che alla fornitura dei servizi essenziali”. Hanno partecipato il Comune la Provincia, i responsabili delle Forze dell’Ordine, dei Vigili del Fuoco, dell’Anas, del 118 e delle Società erogatrici di servizi ...

Maltempo Piemonte - neve sulla strada : chiusa la statale a Formazza : Per il distacco di cumuli di neve, caduti sulla carreggiata, e’ stata chiusa oggi pomeriggio la statale 659 ‘delle Valli Antigorio e Formazza’ tra localita’ Canza e Riale, nel territorio di Formazza (Vco). Il divieto di transito e’ istituito per tutte le categorie di veicoli in entrambe le direzioni di marcia tra i km 36,600 (frazione Canza) e 41,700 (Riale). L'articolo Maltempo Piemonte, neve sulla strada: chiusa ...

Previsioni Meteo Aeronautica Militare : forte Maltempo e neve abbondante - il bollettino fino al 26 novembre : Il bollettino del servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare: le Previsioni Meteo per oggi, domani e prossimi giorni. Oggi al Nord: cielo molto nuvoloso al Nord-Ovest con residue piogge seguite da temporanee schiarite; attese piogge in Liguria in tarda serata, con possibili sconfinamenti sul Piemonte meridionale. Cielo irregolarmente nuvoloso sulle altre regioni, con residue piogge isolate fino a metà mattinata sulle pianure della ...

Maltempo e neve in Alto Adige : situazione verso la normalità : In Alto Adige, dopo il caos neve dei giorni scorsi, la situazione sta lentamente tornando alla normalità: le strade vengono man mano riaperte al traffico e si assottiglia sempre più il numero di utenze colpite dal blackout elettrico. La linea ferroviaria della Pusteria, dopo la caduta di 3 frane, resterà chiusa almeno per un mese. Restano per il momento chiuse per motivi di sicurezza la statale dello Stelvio tra Gomagoi e Trafoi, quella di passo ...

Maltempo e neve in Alto Adige : resta il rischio frane e valanghe - il punto della situazione : La Conferenza di valutazione del Centro operativo provinciale di Bolzano dell’Agenzia per la Protezione civile ha stabilito alle 12 di abbassare lo stato di protezione civile dal terzo stato di pre-allarme (Bravo) al secondo stato di allerta (Alfa). Lo riferisce il coordinatore Willigis Gallmetzer. Nel corso della notte la situazione si è normalizzata rispetto a ieri, tuttavia potrebbero verificarsi ancora localmente eventi franosi a causa delle ...