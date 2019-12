Maltempo - Chiusa di nuovo l' A6 Torino-Savona

Maltempo - nuova frana : A6 Torino-Savona nuovamente chiusa. Altre frane a Genova e in Piemonte - evacuazioni [LIVE] : E’ tornato il Maltempo al Nord/Ovest con forti piogge su Piemonte e Liguria, e una nuova frana ha provocato oggi pomeriggio la chiusura dell’A6 Torino-Savona al chilometro 123.684. L’autostrada è chiusa in entrambe le direzioni nel tratto tra Altare e il bivio A6-A10 di Savona. E’ ancora freschissimo il ricordo della grossa frana che esattamente una settimana fa, domenica, ha travolto un viadotto nella carreggiata Nord ...

Maltempo Toscana : sopralluoghi sulla strada di Montenero a Livorno - chiusa per frana : Questa mattina i tecnici provinciali hanno effettuato un sopralluogo sulla Sp9, Circuito di Montenero, sulla via del Castellaccio, a Livorno nel tratto di strada interessato dal movimento franoso che da domenica sera viene tenuto sotto controllo, per verificare la situazione. Intanto per domani è previsto un ulteriore sopralluogo con i tecnici della Regione. Una situazione che al momento si presenta “abbastanza importante“, spiegano ...

Maltempo - si muove frana : chiusa la strada Montenero a Livorno : Una frana in movimento da alcune ore ha indotto i tecnici del Comune e della Provincia di Livorno a chiudere al traffico, per motivi di sicurezza la ‘SP9 Circuito di Montenero’ a partire dall’incrocio con la strada statale Aurelia presso Castel Sonnino. La frana si sta formando in prossimità del km 8+300 della Sp9 ed è stata causata dal Maltempo e dalla pioggia degli ultimi tempi. Secondo quanto riferito, da prime osservazioni ...

Maltempo Aosta - pericolo frana : chiusa la strada Charvensod-Pila : A causa del pericolo di crollo di una frana è stata chiusa la strada regionale 18 per Pila in localita’ Reverier Dessous, a monte del capoluogo di Charvensod. Ne’ Pila ne’ altri centri abitati sono isolati dato che resta percorribile la strada regionale 40 di Gressan. “Era già stato fatto un intervento di consolidamento con una rete, ma le piogge l’hanno smossa insieme ai tiranti, che si sono staccati. La rete è ...

Maltempo Sardegna : chiusa la statale 128 Bis nel sassarese per fango e detriti : A causa delle intense precipitazioni la statale 128 Bis ‘Centrale Sarda’ è temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni a causa di fango e detriti presenti in carreggiata, nel comune di Ozieri, in provincia di Sassari. Lo comunica l’Anas. Il traffico è deviato in loco sulla strada provinciale 1 fino a Chilivani con rientro a Mores. Nel senso opposto la circolazione è deviata sulle statali 132 e 199.Sul posto sono ...

Maltempo Sardegna : statale chiusa e scuole evacuate : Maltempo e disagi nel Sassarese, a causa delle avverse condizioni meteo. chiusa per allagamenti la SS131 all’altezza delle gallerie di Chiguzzu, con il traffico automobilistico deviato sulla viabilità secondaria. A Caniga sono stati evacuati due edifici della scuola dell’infanzia e dalla scuola primaria, completamente allagati. A Predda Niedda la polizia locale ha interdetto il passaggio nella zona della strada 11, che risulta ...

Maltempo - la Diretta – Torino-Piacenza : scuole chiuse ad Asti. La A6 chiusa in due direzioni. A Pavia è esondato il Ticino : Disagi, chiusure di strade e allerta fiumi. Dopo la giornata di ieri tra crolli e voragini in alcune province continua l’emergenza. Le scuole superiori oggi restano chiuse ad Asti. La decisione del sindaco Maurizio Rasero è stata presa ieri in serata dopo la notizia della voragine che si è aperta sull’autostrada A21 Torino-Piacenza a pochi chilometri dalla barriera di Villanova d’Asti. “La chiusura del tratto autostradale ...

Maltempo - voragine lungo la A21 : auto la evita per un soffio. Chiusa autostrada direzione Torino : Una voragine si è aperta lunga la A21 in direzione Torino, su territorio astigiano. Sul posto, vigili del fuoco e personale autostradale stanno eseguendo le verifiche del caso. Fortunatamente nessun veicolo è rimasto coinvolto, ma un’auto in transito nel momento del cedimento è riuscita ad evitarla per un soffio.Continua a leggere

Maltempo : rischio valanghe - chiusa anche la statale 25 del Moncenisio : Per il rischio valanghe e’ chiusa la statale 25 del Moncenisio, nei pressi del confine di Stato. Il proseguimento francese della statale era gia’ chiuso per la stagione invernale. Lo rende noto l’Anas. In giornata era gia’ stata chiusa, sempre per rischio valanghe, la strada statale 659 di Valle Antigorio e Val Formazza, tra le localita’ Passo, nel comune di Premia, e Riale, nel comune di Formazza. Chiuse per lo ...

Maltempo Calabria : albero cade su carreggiata - chiusa la SS106 in località Amendolara : La SS106 “Jonica” è temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni in località Amendolara (km 395) in provincia di Cosenza, a causa di un albero caduto sulla carreggiata per il Maltempo che sta interessando la zona in queste ore. Le Forze dell’Ordine, i Vigili del Fuoco e il personale Anas sono intervenuti sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile. Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ...

Maltempo Valle d’Aosta : valanga su strada - chiusa regionale per Champorcher : Una valanga di lieve entità ha raggiunto il manto stradale, costringendo alla chiusura della regionale numero 2 per Champorcher, nel comune di Pontboset. La Valle di Champorcher è, dunque, isolata. Oltre all’interruzione della viabilità non si registrano altre criticità, secondo quanto segnalato dalla Centrale unica del soccorso della Valle d’Aosta. “È una colata di acqua mista a neve, quello che ci preoccupa è ciò che potrebbe ...

Maltempo Piemonte : chiusa da questa sera la statale 659 nel Verbano-Cusio-Ossola : Anas chiude nel Verbano-Cusio-Ossola per allerta idrogeologica, dalle ore 22 di questa sera, la statale 659 di Valle Antigorio e Val Formazza. Il provvedimento riguarda il tratto tra Canza e Cascate Toce (Formazza). La chiusura, informa Anas, è stata disposta in via precauzionale in considerazione dell’allerta con livello di criticità arancione emanata da Arpa Piemonte con validità per le prossime 36 ore e come previsto dalla procedura di ...

Maltempo Piemonte - neve sulla strada : chiusa la statale a Formazza : Per il distacco di cumuli di neve, caduti sulla carreggiata, e’ stata chiusa oggi pomeriggio la statale 659 ‘delle Valli Antigorio e Formazza’ tra localita’ Canza e Riale, nel territorio di Formazza (Vco). Il divieto di transito e’ istituito per tutte le categorie di veicoli in entrambe le direzioni di marcia tra i km 36,600 (frazione Canza) e 41,700 (Riale). L'articolo Maltempo Piemonte, neve sulla strada: chiusa ...

Maltempo Alto Adige : statale della Val Badia chiusa per frana : In Alto Adige, dopo le precipitazioni dei giorni scorsi resta Alto il rischio valanghe e caduta sassi: la statale della Val Badia è nuovamente chiusa per una frana. Uno smottamento ha invaso la strada nel tratto tra Mantana e Longega. La statale di Passo Rombo resta chiusa per motivi di sicurezza dal bivio per Corvara in Passiria e la SS242 della Val Gardena tra Plan e Plan de Gralba. L'articolo Maltempo Alto Adige: statale della Val Badia ...