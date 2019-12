Maltempo | allerta gialla in Liguria La frana torna a muoversi | A6 chiusa per precauzione

Maltempo Francia - è allerta rossa : evacuate diverse aree di Fréjus a causa delle piogge devastanti : A Fréjus, l’area di La Palud, la suddivisione dei Floralies, i Passi du Colombier, du Verger des Arènes, du Verger Sainte-Croix, du quartier Montourey sono stati evacuati nel tardo pomeriggio a causa delle forti piogge. “La ZI La Palud è chiusa. I servizi della città sono mobilitati per evacuare i residenti della suddivisione di Floralies. La polizia municipale è sul posto. La sala Jean Vilain a Villeneuve è aperta per accogliere i ...

Maltempo : allerta arancione in Emilia Romagna e Veneto : allerta arancione in Emilia-Romagna e Veneto e allerta gialla su nove regioni al Centro-Nord: ancora instabilita’ sul nostro Paese per il passaggio di una perturbazione di origine atlantica attiva oggi sulle regioni nord-occidentali che, nel corso della prossima notte, si spostera’ verso levante estendendo i fenomeni alle regioni centrali peninsulari, con piogge e temporali anche intensi. Sulla base delle previsioni disponibili, il ...

Maltempo - agricoltori isolati nell’Alessandrino : “Tra frane e strade chiuse viviamo sempre in allerta”. E il dissesto mette a rischio il lavoro : Stefania Grandinetti e Antonio Aricò dell’azienda agrituristica “Le Piagge” di Ponzone, in provincia di Alessandria, ci mostrano la realtà di disagio e isolamento che stanno vivendo in questi giorni a seguito di settimane di piogge e nubifragi. frane e smottamenti hanno aperto crateri nelle strade e reso inutilizzabili o pericolosi i collegamenti con le città, mentre molte case risultano ancora raggiungibili solo a piedi e senza acqua ...

Allerta Meteo - l’aria fredda spinge un forte Ciclone sul Maghreb e sull’Italia torna lo scirocco : Maltempo al Nord - caldo al Centro/Sud : Il mese di Dicembre è iniziato stamattina così com’era trascorso più o meno tutto Novembre: soffia lo scirocco in tutt’Italia, piove al Nord/Ovest e soprattutto in Liguria, con picchi di 35mm già caduti a Genova dove ci sono +8°C. Piove con +5°C a Novara, +6°C a Torino, Asti e Alessandria, e le precipitazioni si intensificheranno nel pomeriggio su tutto il Nord e nell’alta Toscana, con nuove nevicate sulle Alpi. Intanto a ...

Allerta Meteo - Maltempo su Nord Italia e Francia meridionale nel weekend : tornano forti piogge e rischio alluvioni e frane : A meno di una settimana dalle piogge torrenziali per l’ennesima Tempesta Mediterranea di novembre 2019, il più piovoso nella storia dell’Italia, una nuova tempesta minaccerà l’area tra la Francia meridionale e il Nord Italia. Le alluvioni della scorsa settimana hanno provocato 9 vittime in tutta l’area interessata e gravi danni a strade e comunità. Nel corso di questo weekend, invece, località da Marsiglia a Nizza, Genova e Milano vivranno altre ...

Maltempo : in Veneto rimare allerta rossa per l'onda di piena del Po : Venezia, 28 nov. (Adnkronos) - Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione del Veneto ha emesso un bollettino di aggiornamento delle situazioni di criticità idrogeologica e idraulica. La fase più significativa dell’onda di piena del Po continua a interessare il tratto di co

Ancora Maltempo e ancora sulla Liguria. Il mese di ...

A Cremona “allerta rossa” per il Maltempo - il Piemonte chiede lo stato di emergenza : Sgomberate persone e animali dei Comuni rivieraschi. Allerta anche in Toscana: anche Coldiretti conta i primi danni

Allerta Meteo USA - Thanksgiving da incubo per il Maltempo : “Ciclone Bomba” sulla West Coast - “tempesta storica - senza precedenti” : L’American Automobile Association stima che oltre 55 milioni di persone partiranno per il Thanksgiving Day, ma la festività coinciderà con il maltempo in gran parte del Paese: la West Coast è in Allerta per l’arrivo di quello che è stato definito un “ciclone bomba”. Forti nevicate, pioggia e vento sono previsti nel New England, nella zona dei Grandi Laghi, nel MidWest e nelle Grandi Pianure. Centinaia di voli sono già ...

Maltempo - allerta valanghe al Sempione : il valico resta chiuso : resta alto il rischio valanghe al confine tra Italia e Svizzera e la Statale 33 del Sempione rimane quindi chiusa. “Le condizioni meteo non consentono il consolidamento del manto nevoso che resta instabile” spiega Arturo Lincio, sindaco di Trasquera (Verbania), ultimo comune prima del confine. La chiusura, ormai da diversi giorni, rappresenta un danno per le comunita’ che si trovano lungo la strada che collega l’Ossola al ...

Maltempo - miglioramento in Piemonte : allerta verde - restano ancora isolate 330 persone : Le condizioni meteorologiche in Piemonte sono in netto miglioramento ed è atteso un periodo di bel tempo fino alla serata di sabato. Pertanto il bollettino di allerta meteoidrologica di Arpa Piemonte riporta allerta verde per oggi e domani in tutti i settori della regione. In sala di crisi della Protezione civile di Corso Marche 79, nel corso dell’evento sono giunte segnalazioni di fenomeni franosi da 108 Comuni, altri 35 hanno segnalato ...

Allerta Meteo - forte Maltempo al Nord e nelle Regioni tirreniche. Caldo eccezionale da Bologna in giù [MAPPE e DATI] : Nuova ondata di maltempo sull’Italia centro/settentrionale già col fiato sospeso per la piena del Po: forti temporali stanno colpendo la Liguria, dove molte località si apprestano a raggiungere l’eccezionale dato di 1.000mm di pioggia mensile in un mese di Novembre di piogge da record. nelle ultime ore, intanto, in Liguria sono caduti 121mm di pioggia a Sant’Alberto di Bargagli, 119mm a Bragalla e Pezzonasca, 111mm a Cabanne di ...

Maltempo - allerta gialla in Toscana per temporali - vento e mareggiate : Si protrae l’allerta con codice giallo fino alle ore 24 di domani, giovedì 28 novembre, per temporali con rischio idrogeologico, vento e mareggiate su metà della Toscana. Permane la perturbazione sulla Toscana che anche per domani mantiene condizioni di instabilità. La Sala operativa unificata delle Protezione civile regionale confermando il codice giallo per la giornata di oggi, mercoledì 27 novembre, per pioggia e temporali, ha emesso ...