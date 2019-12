ilfattoquotidiano

(Di domenica 1 dicembre 2019) Stefania Grandinetti e Antonio Aricò dell’azienda agrituristica “Le Piagge” di Ponzone, in provincia di Alessandria, ci mostrano la realtà di disagio e isolamento che stanno vivendo in questi giorni a seguito di settimane di piogge e nubifragi.e smottamenti hanno aperto crateri nellee reso inutilizzabili o pericolosi i collegamenti con le città, mentre molte case risultano ancora raggiungibili solo a piedi e senza acqua potabile. Come Stefania e Antonio, che ci mostrano la strada interrotta che, fino alla scorsa settimana percorrevano tutti i giorni per andare da Ponzone verso Acqui Terme, decine di persone si trovano quindi a vivere situazioni di isolamento e preoccupazione per il futuro. Ortaggi distrutti, allevamenti allagati, vigneti e frutteti devastati, serre inagibili. “La stima dei danni economici subiti in queste settimane, nella sola provincia di Alessandria ...

TutteLeNotizie : Maltempo, agricoltori isolati nell’Alessandrino: “Tra frane e strade chiuse viviamo sempre… - Noovyis : (Maltempo, agricoltori isolati nell’Alessandrino: “Tra frane e strade chiuse viviamo sempre in allerta”. E il disse… - vadeca : gli effetti di un mese di novembre anomalo estremamente piovoso gli agricoltori che non sono riusciti le necessari… -