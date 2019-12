Malta | manifestazioni per chiedere le dimissioni del premier Muscat

open.online

(Di domenica 1 dicembre 2019) Al via nuovefuori dal parlamento maltese perleimmediate di Joseph, ilisolano rimasto coinvolto nell’inchiesta nella morte della giornalista Caruana-Galizia nel 2017. TODAY students meet at 3:15pm near Triton Fountain.Protest at 4pm outside parliament.#DaphneCaruanaGalizia #JusticeForDaphne pic.twitter.com/CEs1bLrWId— Megan Mallia (@meg mallia) December 1, 2019 La manifestazione La manifestazione organizzata dai gruppi Repubblika, Occupy Justice e Manuel Delia, è iniziata a metà pomeriggio di oggi, 1 dicembre. E’ l’ultima in una serie di cortei che hanno avuto luogo sull’isola dopo l’arresto di Yorgen Fenech, l’imprenditore proprietario del fondo di investimenti “17-Black” su cui indagava Caruana-Galizia, dieci giorni fa. The time is NOW.✊NATIONAL PROTEST today 4pm ...

