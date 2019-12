Mafia | riassegnata la scorta a Valeria Grasso La testimone di giustizia | «Silenzio

open.online

(Di domenica 1 dicembre 2019) È stataanche per Roma la, la donna che si è ribellata al pizzo consentendo l’arresto di affiliati a clan mafiosi in Sicilia. Il servizio di protezione era stato revocato il 23 novembre scorso. A consegnare ala comunicazione scritta è stato il comandante del Nucleo scorte, Luca Nuzzo. Nella nota si legge: «L’ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza Personale ha determinato nei confronti della S.V. la rimodulazione del dispositivo di tutela da assicurarsi su tutto il territorio nazionale». «Ringrazio quella parte di Stato per cui io mi sono battuta, il ministro dell’Interno, il Prefetto di Roma e il Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri – afferma in una nota– per avere tempestivamente accolto il mio appello ed essere intervenuti affinché mi venissela tutela ...

