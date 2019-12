Mafia | riassegnata la scorta a Valeria Grasso | fece arrestare membri del clan Madonia

ilgiornale

(Di domenica 1 dicembre 2019) Marco Della Corte La testimone di giustizia viveva sottodopo aver denunciato ildei: aveva ricevuto una macabra minaccia di morte È statala, la testimone di giustizia che denunciò ildei. Come si legge dall'agenzia AGI, il comandante del nucleo scorte Luca Nuzzo ha consegnato auna comunicazione in cui si legge: "L'Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza Personale ha determinato nei confronti della S.V. la rimodulazione del dispositivo di tutela da assicurarsi su tutto il territorio nazionale". Isono i mandanti della strage di Borsellino. Per il suo atto di coraggio, la donna vive da 10 anni sotto protezione assieme alle figlie. ll compagno di, titolare di un ristorante romano, aveva trovato un giorno appeso all'esterno del suo locale una busta con dentro i resti di un ...

repubblica : Mafia, riassegnata la scorta alla testimone di giustizia Valeria Grasso - carmelocarat : RT @paoloigna1: Molto bene! Mafia, riassegnata la scorta alla testimone di giustizia #ValeriaGrasso - Maria33759436 : Mafia, riassegnata la scorta alla testimone di giustizia Valeria Grasso -