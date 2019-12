Luca Sacchi | ultima svolta dall' intercettazione | il litigio con Anastasiya e l' amico

Delitto Sacchi - la mamma di Luca : 'Anastasia devi guardarmi negli occhi e dirmi la verità' : Chi è veramente Anastasia Kylemnyk? Se lo chiedono i genitori di Luca Sacchi che non la riconoscono più. Se lo domanda mamma Tina: "Nastia mi dica perché mio figlio non c’è più". Per cinque anni, la baby sitter d'origine ucraina è stata la ragazza del figlio freddato davanti a un pub romano all'Appio Latino con un colpo d'arma da fuoco alla testa, la sera dello scorso 23 ottobre. Dopo la svolta nelle indagini, la posizione della ragazza è ...

Omicidio Luca Sacchi - sequestrato il cellulare di Anastasia. Mercoledì sarà interrogata dal giudice sui 70mila euro nello zaino : Prosegue l’inchiesta sull’Omicidio di Luca Sacchi, il 24enne colpito a morte il 23 ottobre scorso al quartiere Appio Latino di Roma in seguito a una rapina messa a segno dai 21enni romani Valerio Del Grosso e Paolo Pirino. Dopo l’iscrizione del registro degli indagati di Anastasia, la fidanzata della vittima, gli inquirenti le hanno sequestro il cellulare. Intenzione di chi indaga è analizzare i contatti che la ragazza ha avuto ...

Luca Sacchi - Anastasiya Kylemnyk e il "terzo uomo" : chi c'è dietro i 70mila euro nella sua borsa : Ora che il "dietro le quinte" dell' omicidio di Luca Sacchi è stato chiarito, resta da scoprire chi ha dato quei 70mila euro a Giovanni Princi e Anastasia Kylemnyk. Non spiccioli, ma soldi in tagli di 50 e 20 euro, che quest' ultima custodiva nel suo zaino di pelle rosa e pronti per acquistare la pa

Omicidio Luca Sacchi - si cerca nel telefonino di Princi il nome del finanziatore : Nel cellulare sequestrato gli inquirenti valutano gli indizi per risalire alla persona che avrebbe dato ad Anastasiya Klyemnyk i 70mila euro per l'acquisto di droga. Mercoledì l'interrogatorio della fidanzata del giovane ucciso il 23 ottobre

Omicidio Sacchi : l’ipotesi di un finanziatore dietro i 70mila euro nello zaino di Anastasiya - la fidanzata di Luca : Anastasiya Kylemnyk era solo un tramite. Un corriere incensurato da utilizzare per far arrivare la droga altrove. E per giunta donna, quindi “meno sospetta”. Forse assoldata da Giovanni Princi, “inserito stabilmente in contesti criminali”, che si era già giocato il “jolly” dell’arresto e non poteva più rischiare in prima persona. È l’ipotesi degli inquirenti che continuano a lavorare sul “contesto” che ha portato all’Omicidio di Luca Sacchi, il ...

Omicidio Luca Sacchi - caccia al finanziatore che ha dato a Anastasiya e Princi i soldi per la droga : Potrebbe esserci una terza persona che ha messo a disposizione i contanti per l’acquisto dei 15 chili di stupefacente

