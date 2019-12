Londra:"Rivedere benefici dei detenuti"

Il ministero della Giustizia britannico ha iniziato nella notte una revisione urgente dei casi die permessi, come la semilibertà, apotenzialmente pericolosi, esaminando almeno 70 casi,su input del premier Johnson.Lo scrivono alcuni media britannici Il governo,incalzato anche dall'opposizione di Corbyn che lo accusa di aver tagliato risorse alla polizia, è stato investito dalla bufera dopo l'attacco di venerdì a London Bridge.L'attentatore era infatti in libertà vigilata dopo essere stato scarcerato in anticipo.(Di domenica 1 dicembre 2019)