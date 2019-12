LIVE Volley | Superlega 2019-2020 in DIRETTA | Perugia supera Trento | vince Verona | Modena

oasport

(Di domenica 1 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPresentazione decima giornata 19:53 VIBO VALENTIA-RAVENNA 13-14: una cosa è certa, nessuna di queste due formazioni sta riuscendo a trovare continuità. 19:52 SORA-PIACENZA 13-18: Sora prova il recupero disperato. 19:51 MONZA-14-15: servizio out per Orduna. 19:50 VIBO VALENTIA-RAVENNA 12-10: Defalco sta rendendo la vita difficile ai suoi avversari. 19:49 SORA-PIACENZA 8-15: allungo, che potrebbe essere decisivo per Nelli e compagni 19:48 PADOVA-MILANO 12-11: rientrano i ragazzi di Piazza. 19:47 MONZA-11-12: questo set è all’insegna di Holt, che sta mettendo in campo tutto se stesso. 19:45 VIBO VALENTIA-RAVENNA 9-7: break per i padroni di casa. 19:44 SORA-PIACENZA 5-10: stessa storia qui, anche Piacenza vede il quinto set. 19:43 PADOVA-MILANO 10-7: Padova vuole a tutti i costi il tie-break. 19:42 MONZA-9-10. reazione ...

