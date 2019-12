LIVE Virtus Bologna-Cantù | Serie A basket 2019-2020 in DIRETTA | comincia il classico

oasport

(Di domenica 1 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione dell’11a giornata 20:30 Stanno entrando in campo i due quintetti, e sta per iniziare dunque l’ultimo match dell’undicesima giornata! 20:29 – QUINTETTI –: Markovic, Cournooh, Weems, Ricci, Gamble; CANTU’: Clark, Collins, La Torre, Burnell, Hayes 20:28 Siamo nelle ultime fasi del riscaldamento agli ordini di Sasha Djordjevic da una parte e Cesare Pancotto dall’altra! 20:25 In corso l’esecuzione dell’inno nazionale. Nel frattempo, a Pesaro la Carpegna Prosciutto sta ospitando la Vanoli Cremona nell’altra partita in programma questa sera, e la Vanoli, priva di Travis Diener, è avanti 9-13 dopo poco più di sei minuti 20:23 All’arena posta nel padiglione 30 della Fiera diè in corso la presentazione delle due squadre 20:20 Si è intanto concluso il match ...

