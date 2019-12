LIVE Varese-Virtus Roma basket | Serie A 2019-2020 in DIRETTA | a Masnago le due squadre

forzazzurri

(Di domenica 1 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione dell’11a giornata Buongiorno a tutti, e benvenuti alladel match di mezzogiorno dell’undicesima giornata diA che mette di fronte Openjobmetis. Situazione di classifica simile per le due formazioni, con, che ha già usufruito del turno di riposo, a quota 8 punti, eche si trova invece a 10. Entrambe provengono da sconfitte: i capitolini hanno visto Treviso passare al PalaEur per 69-81, mentre ai lombardi non è riuscito il colpo esterno in quel di Reggio Emilia, dove Simone Fontecchio è stato assai importante nel successo per 81-74. C’è un comune denominatore: le pessime prestazioni dall’arco di Jerome Dyson (complici tre settimane senza allenarsi) da una parte e di Josh Mayo dall’altra. Loading… Loading… Proprio Mayo fa parte del nutrito lotto ...

PietroFioretti : RT @RoxyBarFans: .@RedRonnie dice sempre che non si esibisce abbastanza live e @ManuDolcenera è tornata al #BaroneRosso per smentirlo, dopo… - laabeene : RT @RoxyBarFans: .@RedRonnie dice sempre che non si esibisce abbastanza live e @ManuDolcenera è tornata al #BaroneRosso per smentirlo, dopo… - RedRonnie : RT @RoxyBarFans: .@RedRonnie dice sempre che non si esibisce abbastanza live e @ManuDolcenera è tornata al #BaroneRosso per smentirlo, dopo… -