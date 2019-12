LIVE Varese-Virtus Roma 99-69 basket | Serie A 2019-2020 in DIRETTA | vittoria larghissima

oasport

(Di domenica 1 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa nostratestuale termina qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata da parte di OA Sport. FINITA!batte99-69. 99-69 Tripla con spazio di Buford. 99-66 Tre liberi per Jokovics. 96-64 2/2 anche per Jefferson. 96-62 Ferrero segna due liberi. 94-62 Risponde Ferrero dall’altra parte, 4 minuti alla fine. 91-62 Canestro da tre punti di Baldasso. 91-59 Jakovics preciso in lunetta. 89-59 Tre liberi a bersaglio per Clark. 86-57 Tripla dall’angolo di Kyzlink. 86-54 Canestro con fallo di Tambone che poi sbaglia il libero aggiuntivo. 84-54 Ferrero segna da tre, 30 punti di vantaggio per! 81-54 Rubata e schiacciata a due mani di Peak. INIZIA L’ULTIMO QUARTO. 79-54 Termina qui anche il terzo periodo. 79-54 Ancora Jakovics! Il lettone si prende la sesta tripla (quarta a ...

