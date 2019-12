LIVE Varese-Virtus Roma 58-39 basket | Serie A 2019-2020 in DIRETTA | iniziato il secondo

oasport

(Di domenica 1 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA63-41 Tecnico a Dyson, ringrazia Mayo. 62-41 Reverse anche per Peak. 60-41 Rovesciata vincente di Kyzlink. 60-39 Alley oop alzato da Vene per Simmons!IL TERZO PERIODO. 58-39 Si chiude qui il primo tempo. 58-39 Due più uno realizzato da Peak. 55-39 Super passaggio in lob di Vene per Simmons che schiaccia a due mani. 53-39 Rubata e contropiede vincente di Jefferson, lasta reagendo bene. 53-37 Buford attacca Peak e segna con il gancio. 53-35 Gioco da tre punti di Jefferson. 53-32 Bellissimo canestro cadendo indietro e sulla sirena di Buford. 53-30 Mayo mette a segno la decima tripla della partita su 13 tentativi per! Percentuali irreali. 50-30 Moore preciso a cronometro fermo. 50-28 Vene pescato sotto il ferromente dalla rimessa deve solo appoggiare. 48-28 Buford da tre prova a scuotere i suoi. 48-25 Tripla ...

