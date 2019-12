LIVE Sci di fondo | Inseguimenti 10 e 15 km Ruka 2019 in DIRETTA | terzetto in fuga

LIVE Sci di fondo - Inseguimenti 10 e 15 km Ruka 2019 in DIRETTA : dominio Johaug - tripletta norvegesi al femminile. Alle 11.20 gli uomini : Klaebo sfida Niskanen : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.43: Appuntamento Alle 10.25 per la gara maschile. 10.41: Le italiane: Scardoni 41ma, Ganz 43ma e Comarella 55ma 10.40: Kalla chiude al 14mo posto a 2’56” 10.37: Quarta Bjornsen a 1’27”, quinta Digginsa 1’30”, sesta Parmakoski a 1’41”, settima T. Weng a 1’52”, ottava Karlsson a 1’53”, nona Razymova, decima Brennan 10.37: Weng ...

LIVE Dinamo Sassari-Brescia - Serie A basket 2019-2020 in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale

La presentazione dell'11ma giornata – Orari, programma, tv e streaming dell'11ma giornata Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Dinamo Sassari-Brescia, match valevole per la 11ma giornata della Serie A di basket 2019-2020. Al Palasport Roberta Serradimigni i padroni di casa sardi vogliono riprendere la loro marcia verso i playoff dopo lo stop di Milano contro l'Olimpia. ...

LIVE Sci alpino - Slalom Killington 2019 in DIRETTA : Shiffrin vs Vlhova - la sfida infinita. Azzurre per crescere

La startlist dello Slalom – La cronaca del gigante di ieri – Il video della vittoria di Bassino Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom di Killington, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2019-2020. L'Italia ritorna in pista dopo la fantastica doppietta in gigante, che ha visto la vittoria di Marta Bassino davanti a Federica Brignone. Impossibile che ...

LIVE Sci alpino - SuperG Lake Louise 2019 in DIRETTA : Dominik Paris per la rivincita sulla pista dei norvegesi

La startlist e i pettorali di partenza – La classifica della Coppa del Mondo – La cronaca del SuperG Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperGigante di Lake Louise (Canada) valevole per la Coppa del Mondo 2019-2020 di sci alpino. sulla pista denominata Men's Olympic Downhill dalle ore 20.15 italiane andrà a concludersi la prima parte della trasferta nordamericana del Circo ...

LIVE Sci alpino - Discesa Lake Louise 2019 in DIRETTA : Dominik Paris è secondo! Beffato da Dressen per due centesimi.

20.47: Ganong all'intermedio ha 59 centesimi di ritardo 20.46: NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! Finale straordinario del tedesco Dressen che chiude con 2 centesimi di vantaggio su Paris. Peccato 20.45: 7 centesimi di ritardo per il tedesco Dressen all'intermedio 20.43: Molto competitivo l'austriaco Franz nella prima parte della pista ma un errore poco dopo il terzo intermedio mette fuori ...

LIVE Sci alpino - Discesa Lake Louise 2019 in DIRETTA : Dominik Paris è in testa!!! La coppia svizzera Feuz-Janka è dietro

20.33: L'austriaco Reichelt non riesce a tenere il ritmo dei primi della classe: è settimo a 1″92 20.31: Reichelt all'intermedio ha 56 centesimi di ritardo 20.30: E' PRIMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! Recupera tantissimo nel finale e chiude in testa con 24 centesimi di vantaggio sulla coppia elvetica!!! 20.29: Al quarto intermedio Paris ha 8 centesimi di ritardo 20.29: Al ...

LIVE Sci alpino - Gigante Killington 2019 in DIRETTA : DOPPIETTA LEGGENDARIA! Marta Bassino festeggia davanti a Federica Brignone - urlo azzurro!

19.57: Grazie per averci seguito e appuntamento a fra poco per la discesa libera maschile e domani per lo slalom femminile. Buona serata 19.56: Le altre azzurre: Goggia 11ma, Marsaglia 24ma, Pirovano 30ma. Cinque italiane a punti 19.55: A seguire Gisin, Worley, Vlhova, Rebensburg, Holdener, Holtmann e Hrovat 19.54: E' prima ...

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Killington 2019 in DIRETTA : Brignone in testa nella seconda manche! Marta Bassino difende il primo posto della prima manche!

19.43: Rebensburg ha 11 centesimi di vantaggio all'intermedio, ora il muro 19.41: TIRA UNA RIGA FEDERICA Brignone NEL FINALE!!!! E' prima CON 84 centesimi di vantaggio e fa segnare il primo tempo di manche!!! 19.41: Brignone all'intermedio ha 1 centesimo di vantaggio 19.40: E' prima la svizzera Wendy Holdener che disputa una buona manche, pur perdendo tanto nel finale e va in ...

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Killington 2019 in DIRETTA : Marta Bassino meravigliosa - è al comando dopo la prima manche! Dalle 19.00 si lotta per la vittoria!

16.29: E' 20ma la norvegese Tviberg che chiude a 2″19 da Bassino 16.27: La norvegese Haver-Loeseth, reduce da infortunio, conclude la sua prova a 2″38 ed è 23ma 16.25: La canadese Gagnon subisce un ritardo di 2″07 ed è 19ma 16.24: Ellenberger chiude al 17mo posto a 1″87 dalla testa 16.21: La svizzera Gut è sedicesima a 1″61 da Bassino. Non si risolleva ...

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Killington 2019 in DIRETTA. Bassino perfetta : è prima! Shiffrin quarta - Brignone quinta

16.00: Tanti errori per Liensberger che è ultima a 2″24 da Bassino 16.00: Sei decimi di ritardo all'intermedio 15.59: L'austriaca Liensberger è al cancelletto di partenza 15.57: Gara fermata per sistemare la pista 15.55: Esce di scena nella parte alta l'austriaca Haaser 15.54: Grande seconda parte di manche della slovacca Vlhova che si inserisce al secondo posto a 24 centesimi da ...

LIVE Sci di fondo - 10 e 15 km Ruka 2019 in DIRETTA : vittoria netta di Niskanen davanti a Klaebo e Iversen! Ottimo Pellegrino 13° - delude De Fabiani

LA CRONACA DELLA 15 KM MASCHILE LA CRONACA DELLA 10 KM FEMMINILE La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata da parte di OA Sport. 12:52 Questa quindi la classifica finale: Iivo Niskanen Johannes Klaebo +13″ Emil Iversen +14″9 Didrilk Toenseth +33″1 Alexander Bolshunov +43″8 12:49 Prova discreta di Salvatori 33°, molto più ...

LIVE Sci di fondo - 10 e 15 km Ruka 2019 in DIRETTA : dominio Johaug - dalle 11.30 la 15 km maschile con De Fabiani

LA CRONACA DELLA 10 KM FEMMINILE 10.50 Appuntamento alle 11.30 per la 15 km maschile con Francesco De Fabiani. 10.49: Questo il risultato finale delle azzurre, superate da tante atlete nel finale: Scardoni 35ma, Ganz 41ma, Comarella 57ma, Laurent 80ma 10.45: La norvegese Johaug vince la 10 km a tecnica classica di Ruka con 30″ di vantaggio su Parmakoski (Fin), 44″ su Nepryaeva (Rus). La top ...