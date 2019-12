LIVE Sci alpino | SuperG Lake Louise 2019 in DIRETTA | Paris si porta al comando!

LIVE Sci alpino - SuperG Lake Louise 2019 in DIRETTA : si comincia - Paris sfida Jansrud e Kriechmayr : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.03 Dominik Paris ha vinto a Lake Louise una sola volta in carriera, nella discesa del 2013. 20.01 Ricordiamo che dalle prossime tappe, probabilmente già da Beaver Creek, l’Italia potrà contare anche su Christof Innerhofer e Matteo Marsaglia, in recupero dai rispettivi infortuni. 19.58 Intanto Mikaela Shiffrin, neanche a dirlo, ha vinto lo slalom femminile di Killington. 19.53 Paris è entrato tre ...

FINITA! Dinamo Sassari batte Brescia 76-70. 76-70 Contropiede della Leonessa chiuso da Warner ma mancano solo 16". 76-68 Due liberi a segno per Moss. 76-66 Assist di Jerrells per la schiacciata di Bilan, 2'40" alla fine. 74-66 Moss da tre riporta la Leonessa a -8! 74-63 ...

50-42 Assist di Spissu per la corsa con schiacciata di Vitali. 48-42 Vitali preciso dalla lunetta. 46-42 1/2 a cronometro fermo di Pierre. 45-42 Grande uscita dai blocchi di Vitali, Sassari prova a salire in cattedra. 42-42 Tripla del pareggio di Spissu! INIZIATO IL TERZO PERIODO. 39-42 Termina qui il primo tempo. 39-42 Tecnico ad Esposito, Spissu ringrazia. 38-42 Semigancio di Bilan. 36-42 Altro ...

39-42 Termina qui il primo tempo. 39-42 Tecnico ad Esposito, Spissu ringrazia. 38-42 Semigancio di Bilan. 36-42 Altro giro in lunetta per Evans, altri due punti. 34-42 Si alza e spara da tre Laquintana. 32-39 Taglio vincente di Cain. 32-37 Preciso Evans ai liberi. 30-37 Canestro buttandosi indietro di Abass. 30-35 Gioco da tre punti del solito Evans. 27-35 Evans prova a rimettersi in partita segnando nel ...

Maltempo in Francia - pesante alluvione in atto a Cannes : "gravi inondazioni - non uscite di casa" [LIVE] : Un violento temporale sta provocando una vera e propria alluvione oggi pomeriggio a Cannes. Le autorità hanno diramato l'allerta massima (allarme rosso), invitando i cittadini a non uscire di casa. Sono state chiuse numerose strade. L'area più colpita è quella di Mandelieu-la-Napoule e La Bocca, dove c'è l'Aeroporto di Cannes. In Costa Azzurra la situazione è critica.

94′ FINISCE QUI!!! L'Inter batte per 2-1 la Spal e sorpassa la Juventus in testa alla classifica trascinata da un super Lautaro! nerazzurri in controllo del match per tutta la sua durata; gli ospiti dopo un brutto primo tempo hanno reagito ad inizio ripresa trovando il gol con Valoti, ma non hanno mai dato l'impressione di riuscire a pareggiarla. La squadra di Conte ha vinto ...

16.37: Sono scese le prime trenta in questa prima manche. Dominio assoluto di Mikaela Shiffrin. L'americana ha un vantaggio di 1.13 su Petra Vlhova e di 1.74 su Wendy Holdener. Quattordicesima Irene Curtoni a 3.79. 16.33: Altra uscita in questa gara. E' quella della svizzera ...

16.00: L'austriaca Gallhuber chiude al quinto posto a 2.39 da Shiffrin. Tocca alla prima azzurra, Irene Curtoni. 15.58: Ackermann sfortunata a beccare forti volate di vento laterali, ma chiude quinta a 2.67 dalla vetta. 15.57: Settima a 3.72 la tedesca Lena Duerr. Adesso la connazionale ...

15.35: Italia chiamata al riscatto dopo la brutta prestazione di Levi, dove la sola Martina Peterlini è riuscita a qualificarsi per la seconda manche (prima volta in carriera). 15.30: Saranno cinque le Azzurre impegnate in questa gara. Questi i pettorali. Irene Curtoni (11), Federica Brignone ...

Juventus Sassuolo 0-0 LIVE : che liscio di Emre Can! : All'Allianz Stadium, la 14ª giornata di Serie A 2019/20 tra Juventus e Sassuolo: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Antonio Parrotto, inviato a Torino) – All'Allianz Stadium di Torino, Juventus e Sassuolo si affrontano nel match valido per la 14ª giornata della Serie A 2019/20. Sintesi Juventus Sassuolo MOVIOLA 7′ liscio di Emre Can – Higuain al centro per ...

Risultati Serie C - classifiche/ Reggina in grande striscia - diretta gol LIVE score : Risultati Serie C, classifiche: diretta gol live score delle partite che si giocano domenica 1 dicembre, valide per la 17giornata dei gironi A, B e C.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali, oggi domenica 1° dicembre. Ci aspetta una giornata ricchissima di impegni con tantissimi eventi tutti da seguire in compagnia, minuto dopo minuto per non perdersi davvero nulla. L'Italia vuole sognare davvero in grande dopo la memorabile giornata di ieri che ci ha regalato la vittoria nella staffetta mista di biathlon, la doppietta di Marta Bassino e Federica Brignone nel ...

11.48: Ricongiungimento completato tra i primi tre, Klaebo ha rallentato e ora punta allo sprint. Al km 10 passano primi Klaebo, Iversen e Niskanen 11.46: Tonseth, Giolberg e Bolshunov a 1′, Holund a 1'09", Larkov a 1'12", Roethe e Skar a 1'21", poi il gruppetto dal quale Pellegrino si stacca ed ora transita 17mo a 1'57" 11.45: La salita fa male a ...

10.43: Appuntamento Alle 10.25 per la gara maschile. 10.41: Le italiane: Scardoni 41ma, Ganz 43ma e Comarella 55ma 10.40: Kalla chiude al 14mo posto a 2'56" 10.37: Quarta Bjornsen a 1'27", quinta Digginsa 1'30", sesta Parmakoski a 1'41", settima T. Weng a 1'52", ottava Karlsson a 1'53", nona Razymova, decima Brennan 10.37: Weng ...